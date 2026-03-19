Auto contro un muro a Cossila San Giovanni

Incidente stradale nella giornata di ieri mercoledì 18 marzo in via Santuario d’Oropa, nella frazione di Cossila San Giovanni. Secondo le prime informazioni raccolte, un’autovettura, una Dacia Sandero, avrebbe perso il controllo finendo la propria corsa contro un muro.

Fortunatamente, nel sinistro non si registrano feriti. Al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, tuttavia, il conducente non era più presente sul posto: si sarebbe infatti allontanato subito dopo l’impatto, dirigendosi verso la propria abitazione situata nelle vicinanze.

Sul luogo dell’incidente è stato invece trovato il padre del conducente, che ha fornito le prime indicazioni sull’accaduto e ha provveduto ad attivare il carro attrezzi per la rimozione del veicolo incidentato.

I Carabinieri della stazione di Occhieppo Superiore, intervenuti per gli accertamenti, hanno confermato che si è trattato di un sinistro autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi e senza conseguenze per le persone.

Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.