SPB, Prima vittoria in Serie D e quinta Final Four per il nostro vivaio

Il punto sul weekend del vivaio della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

In Serie D si registra la prima meritata vittoria stagionale per la giovanissima M-AppHotel SPB: 3-1 ai danni del Volley Novara , sul campo del PalaPajetta.

Le qualificazioni arancioblu alle fasi finali territoriali intanto diventano cinque grazie alla doppietta fornita dal Lanificio di Sordevolo SPB, che si è imposto nel girone Under13. Le migliori quattro si affronteranno tra Santhià ed Alice Castello, domenica 22 marzo. La stessa formazione è riuscita ad accedere anche alla Final Six del torneo 3-vs-3, in programma a Vercelli la domenica seguente.

SERIE D

Serie D Girone A - 19a giornata

PalaPajetta di Biella

M-APPHOTEL SPB – Volley Novara 3-1

(25-21/15-25/25-13/25-19)

Coach Simone MARANGIO: «Inutile dire che abbiamo fatto i salti di gioia. Si tratta della prima vittoria stagionale, sudata, contro un avversario che ha qualità fisiche e tecniche non indifferenti. All’andata avevamo giocato un discreta gara, eppure loro avevano avuto la meglio. Questa volta i ragazzi sono stati molto bravi a rimanere sempre in partita, e a fare bene sia la fase tattica che quella di gioco, entrambe necessarie per contrastare Novara. Un risultato meritato che non è fine a sé stesso, ma gratifica i ragazzi per quello che stanno facendo in questi mesi in palestra. Deve dare tranquillità e consapevolezza al gruppo per proseguire nel nostro percorso, ma anche una bella carica: se riusciremo ad esprimerci con costanza, qualche speranza ci può sempre essere. Finalmente abbiamo ripreso in mano il servizio ed è stato fondamentale, anche considerando le caratteristiche avversarie. Siamo riusciti a limitare gli attacchi al centro e le soluzioni più scontate: questo ci ha permesso di fare il nostro gioco. Siamo felicissimi, speriamo che sia di buon auspicio per il finale di stagione».

UNDER19

Under19 Fase regionale - 1a giornata

PalaMombarone di Acqui Terme (AL)

Pallavolo La Bollente Acqui Terme – OFFICINA POZZO SPB 3-1

(27-25/25-20/26-28/25-22)

OFFICINA POZZO SPB: Rolando 26, Vicario 3, Benanchietti 8, Antonov 10, Ressia 11, Graziano 6, Maretti ne, Castrovilli (L1), Murdaca (L2). Coach Milo Zanardo.

Coach Milo ZANARDO: «Una trasferta già di per sé difficile, che abbiamo dovuto affrontare con la squadra fortemente rimaneggiata anche a causa di qualche infortunio. A disposizione avevamo solamente otto giocatori e abbiamo dovuto attingere dal nostro settore giovanile. Tutti i ragazzi si sono comportati bene, ma il primo set purtroppo ci è sfuggito per un soffio. Negli altri abbiamo sempre combattuto fino alla fine, riuscendo pure a mettere in grave difficoltà Acqui Terme. Adesso raggiungere la qualificazione è certamente più difficile, ma contiamo sul rientro di alcuni nostri atleti. Vogliamo giocarci tutte le carte che abbiamo».

UNDER18 UISP

Under18 UISP - 5a giornata [Recupero]

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – Arti Volley 3-2

(25-20/20-25/23-25/25-23/17-15)

Under18 UISP - 16a giornata

Palestra S.M. “A. Gramsci” di Collegno (TO)

Arti Volley – AIAZZONE COSTRUZIONI SPB 3-1

(23-25/25-21/25-23/25-11)

Coach Alberto COLOMBO: «Direi che nel complesso si è trattato di un weekend positivo per la crescita dimostrata, sia a livello di gioco che di capacità del gruppo. Sabato abbiamo vinto una partita difficile, seppure non al completo. Anche alla domenica abbiamo registrato varie defezioni, eravamo veramente contati, ma ancora una volta siamo riusciti a lottare punto a punto nei primi tre set. Poteva anche finire 3-0, dopo il primo parziale. I ragazzi continuano a migliorare, sebbene abbiamo patito diverse carenze nell’organico, e di questo sono contento. Manca ancora un piccolo passo a livello caratteriale, ma fa parte del percorso e vedremo di crescere ulteriormente».

UNDER15

Under15 - Final Four TST [Semifinale]

Palestra Caserma “C. Battisti” di Acqui Terme (AL)

Pool Pavic Volley – AM IMPIANTI SPB 3-0

(25-20/25-11/25-12)

Coach Antonio REMOLLINO: «Purtroppo questa semifinale è capitata in un momento a noi poco propizio. Abbiamo patito diversi infortuni tra i giocatori titolari, e nella settimana precedente ovviamente questi non si sono potuti allenare. Credo che sia un peccato. In ogni caso abbiamo incontrato avversarie veramente molto forti, di un livello decisamente alto. A malincuore, in queste condizioni devo ammettere che va bene così».

UNDER13

Under13 Girone A - 5a giornata [Recupero]

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Pallavolo Altiora 3-0

(25-12/25-10/25-13)

Under13 Girone A - 4a giornata [Recupero]

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Fortitudo Volley Occimiano 0-3

(20-25/16-25/10-25)

Coach Simone MARANGIO: «Un doppio impegno, al sabato e alla domenica, in cui io e Leonardo Nicolo ci siamo coadiuvati in panchina. Sabato contro Altiora eravamo abbastanza al completo, tolte un paio di defezioni. La squadra ha espresso un ottimo livello di gioco, conducendo una partita mai in discussione: una prestazione netta e davvero molto positiva. Domenica pomeriggio abbiamo invece schierato una formazione completamente diversa, poiché tanti ragazzi sono stati aggregati alla Under15 per la Final Four di Acqui Terme. La maggior parte dei disponibili ha iniziato da poco, ma nonostante tutto si sono rivelati molto bravi nel tenere testa a un avversario più esperto, completo e sicuro. Ho comunque visto un miglioramento esponenziale dei più piccoli, dato che erano presenti anche degli Under12. La sconfitta non inficia la partita di valore: per la pallavolo espressa, in cui si è difeso e ricevuto molto bene, e per le ottime azioni di attacco. Siamo soddisfatti, tutti hanno giocato alla grande e il percorso è quello giusto. Bisogna proseguirlo con entusiasmo».

UNDER12 3x3

Under12 3x3 - 4a giornata

PalaPajetta di Biella

CONAD SPB – Pool Pavic Next Gen 0-3

(1-15/4-15/4-15)

CONAD SPB – Multimed Volley Vercelli Bianca 2-1

(15-11/14-15/15-9)

Coach Leonardo NICOLO: «Devo dire che le due partite sono state un crescendo continuo, soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento. Dopo la sconfitta iniziale contro Romagnano, i ragazzi hanno dimostrato grande carattere e sono riusciti a terminare la giornata con una vittoria su Vercelli, peraltro molto combattuta. L’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro che stiamo facendo».