Gaglianico, all’Auditorium comunale una serata jazz in omaggio a Sonny Rollins FOTO

Sabato 21 marzo, alle 21:30, l’Auditorium comunale di Gaglianico ospiterà un nuovo appuntamento musicale con il concerto jazz del Montagnoli Quartet, intitolato “Remembering Sonny Rollins”.

Il quartetto è formato da Claudio Montagnoli alla batteria, Max Gallo alla chitarra, Michele Bozza al sax tenore e Isabella Rizzo al contrabbasso. Il gruppo proporrà un omaggio a Sonny Rollins, musicista jazz considerato tra i più importanti capiscuola dello stile hard bop.

Rollins viene ricordato come un artista innovativo, caratterizzato da uno stile energico e da una costante ricerca musicale. I suoi primi contatti con la musica risalgono agli undici anni, quando iniziò a prendere lezioni di pianoforte e di sax contralto, per poi passare successivamente al sax tenore. Tra il 1969 e il 1971 si ritirò dalle scene, tornando nel 1972 alla guida di giovani band e orientandosi verso un jazz più commerciale.

L’ingresso al concerto è libero ed è gradita la prenotazione al numero 338 2485262.