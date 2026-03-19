Rally Santo Stefano Belbo: Biella Motor Team al via con tre equipaggi

Biella Motor Team è pronta a tornare in gara al Rally Santo Stefano Belbo, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 1 in programma nel fine settimana. La scuderia laniera si presenta alla trasferta con l’obiettivo di ben figurare in un contesto competitivo, affidandosi a tre equipaggi chiamati a difenderne i colori sulle strade del Cuneese.
Ad aprire la presenza del team sarà l’equipaggio formato da David Pascal e Ivan Spatari, in gara con il numero 27 su Renault Clio Rally3, vettura con cui affronteranno le prove speciali della manifestazione.
Con il numero 28 saranno invece al via Massimo Lombardi ed Erika Bologna, impegnati nella classe Rally4 a bordo della consueta Peugeot 208 GT Line. Per loro, la sfida stagionale sarà quella di confermarsi campioni di CRZ1 di classe Rally4.
A completare lo schieramento della scuderia ci saranno Alessandro Colombo e Matteo Grosso, in gara con il numero 44 su Renault Clio Rally5. Dopo aver dominato la classe N2 nella Coppa Rally di Zona 1 nel 2025, cercheranno di mettersi in evidenza anche nella competitiva classe Rally5.
Impegno fuori regione, infine, per il navigatore Paolo Ferraris, che al Circuito dei Campioni, sulle strade della Repubblica di San Marino, affiancherà Leonardo Stasia su Porsche 911 GT3 RS.