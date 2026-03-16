Risultati positivi per la scuderia Rally & co impegnata con due equipaggi nella prima prova di campionato italiano cross country disputatasi ad Aviano nel weekend appena trascorso.
Quattro le prove speciali disputate con Gianluca Morra e Stefano Tironi giunti al traguardo in 13° posizione assoluta 2° di classe T2 a bordo della loro Suzuki Vitara. Alberto Gazzetta ed Andrea Pizzato sulla piccola Suzuki Jimny fanno loro la 3° posizione in classe Th giungendo 21° assoluti su 34 equipaggi che hanno terminato la gara friulana.
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Motori | 16 marzo 2026, 13:30
Ottimi risultati per Rally & co nella prima gara cross country FOTO
Risultati positivi per la scuderia Rally & co impegnata con due equipaggi nella prima prova di campionato italiano cross country disputatasi ad Aviano nel weekend appena trascorso.
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