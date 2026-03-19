Chiusa la SP 232 Panoramica Zegna - lato Valdilana

La Strada Provinciale SP 232 Panoramica Zegna è attualmente chiusa al traffico lungo l’intero tratto in salita dal Comune di Valdilana.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle intense nevicate dello scorso fine settimana, che hanno determinato condizioni di instabilità del versante. Nella giornata odierna, infatti, si è verificata una nuova caduta di massi di notevoli dimensioni sulla carreggiata, in prossimità del km 38+500.

La chiusura si è resa indispensabile per consentire interventi urgenti di rimozione del materiale e di messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità.

La riapertura della strada sarà disposta esclusivamente al termine dei lavori e a seguito delle necessarie verifiche tecniche necessarie a garantire la piena sicurezza del transito.

Nonostante l'interruzione sul lato di Valdilana, la stazione sciistica di Bielmonte resta regolarmente raggiungibile attraverso la SP 115 Panoramica Zegna, salendo dal lato della Valle Cervo.

Seguiranno aggiornamenti.