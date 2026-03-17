Il Team Dipaolo pronto per il Vayupak Fight Day 4

Il Team Dipaolo, guidato dal coach Samuel Dipaolo del Paul Fit Studio – Home Gym ASD, sarà protagonista al Vayupak Fight Day 4, evento dedicato agli sport da combattimento che si terrà sabato 22 marzo a Pont-Saint-Martin (Aosta). La manifestazione, organizzata a livello professionistico da Jonathan Astarita, vedrà alternarsi incontri di Muay Thai e K1 (Kickboxing), coinvolgendo atleti di alto livello.



Nel corso del pomeriggio si svolgeranno gli incontri della categoria dilettantistica Light Contact, nei quali scenderanno sul ring numerosi atleti del Team Dipaolo.

I protagonisti saranno: Pietro Formiga, Marco Fila, Luca Desillani, Maria Sole Monteleone, Leonard Dibu, Giacomo Mori, Abdellah Nahal, Alessandro Grometto, Riccardo Morini e Alessandro Sogno Fortuna. La parte serale dell’evento, dedicata agli incontri di Full Contact, vedrà invece protagoniste due giovani promesse del team.



Il primo a salire sul ring sarà Vincenzo Calarco, impegnato nel regolamento K1 nella categoria 74 kg. Per lui si tratta di una sfida importante contro un avversario determinato, nella quale dovrà mettere in pratica tutto il lavoro svolto durante la preparazione, con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo. Il momento clou della serata arriverà con il match più importante della carriera del giovane talento Matteo Fatarella, appena 17 anni, atleta in cui scorre da sempre la passione per la Muay Thai. Fatarella combatterà per il titolo italiano WMO Amateur di Muay Thai Full Contact, un incontro di alto livello che rappresenta una grande opportunità per il suo futuro sportivo.



Per il giovane atleta si tratta di un passaggio fondamentale: una vittoria potrebbe infatti aprire nuove e importanti prospettive nella sua carriera. Fatarella arriva all’appuntamento nel pieno della sua condizione fisica e mentale, pronto a dare tutto sul ring con testa, cuore e spirito guerriero. L’intero Team Dipaolo ha affrontato la preparazione con grande impegno, sacrificio e dedizione, elementi che rappresentano i valori fondamentali della squadra. Le aspettative sono alte, ma soprattutto c’è la consapevolezza di aver lavorato duramente per presentarsi al meglio a uno degli appuntamenti più attesi della stagione.