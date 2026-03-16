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Valle Elvo | 16 marzo 2026, 11:20

Addio al Bau Park: Bulli e Pupe con la Coda sostiene la petizione di Mongrando domani

L'associazione chiede all'amministrazione di rivedere la sua decisione

Addio al Bau Park: Bulli e Pupe con la Coda sostiene la petizione di Mongrando domani , nella foto l'inaugurazione nel 2017

Addio al Bau Park: Bulli e Pupe con la Coda sostiene la petizione di Mongrando domani , nella foto l'inaugurazione nel 2017

"Il paese è stato privato dell’area cani, uno spazio sicuro e dedicato ai nostri amici a 4 zampe. Vi chiedo di firmare la petizione, contro l’insensibilità di chi ha deciso che non serviva e per far sì di tornare ad averla, magari più grande e più bella di prima. Ricordate di confermare la firma via mail. Grazie".

E il post che ha pubblicato sui suoi canali social Bulli e Pupe con la Coda, in merito allo smantellamento dell'area cani. Su "charge.org" il gruppo consigliare di minoranza Mongrando Domani ha avviato la raccolta firme e l'associazione appoggia l'iniziativa per chiedere all'amministrazione di rivedere la sua decisione: "Eliminare un servizio pubblico solo perché non sempre affollato è una scelta che penalizza chi lo utilizzava e impedisce a molti altri di farlo in futuro. I parchi per cani sono presenti in moltissimi comuni proprio perché migliorano il benessere degli animali e rafforzano la vita comunitaria".

"Quel piccolo spazio - sostiene la presidente Silvia Tiani - non era solo un’area per cani: era anche un punto di incontro e di comunità per molte persone, frequentato non solo dai cittadini di Mongrando ma anche da chi arrivava dai comuni limitrofi. Di fatto era un servizio per tutta la Valle Elvo".

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s.zo.

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