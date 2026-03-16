Cerrione, in funzione colonnina per auto elettriche. Zerbola: “Sarà gratuita per i cittadini”

Cerrione guarda con molta attenzione alle politiche green. Nei giorni scorsi, è stata attivata una colonnina per la ricarica gratuita delle auto elettriche. Si trova nel parcheggio esterno del Municipio .

A renderlo noto il vicesindaco Anna Maria Zerbola: “Era stata posizionata tempo fa ed era inserita nelle opere compensative del parco fotovoltaico, costruito nell'area vicina all'aeroporto. Questo dispositivo, attivo dal lunedì al venerdì (9-12 e 14-17.30), sfrutta l'energia prodotta dai pannelli solari, posizionati sul tetto dell'archivio comunale. È al servizio della popolazione, da usare negli orari di apertura degli uffici comunali”.