Biella Rugby, tutti i risultati del settore giovanile: neppure il fango frena l'entusiasmo

CADETTA

15.03.26 Volvera v Biella Rugby 3-18 (3-3)

Mete: Besso, Agnolio. Trasformazioni: Poli. Calci di punizione: Poli (2)

Biella Rugby: Negro; Tosetti, Braga (cap.) (58’ Longo), Fusaro, Poli (50’ Defilippi); Salussolia, Besso; Givonetti (47’ Mafrouh), Protto (65’ Grandi), Varese; Bottero (47’ Borghiani), Passuello; Faiella (62’ Bortolot), Casiraghi, Agnolio (76’ Gibello).

Davide Vaglio Moien, coach: “Partita difficile su campo fangoso che ha reso la manovra offensiva molto più conservativa del previsto; dopo aver chiuso un primo tempo in parità, nella seconda frazione di gioco riusciamo a trovare i punti necessari alla vittoria. I ragazzi non hanno mai mollato e hanno fatto una gran partita soprattutto a livello fisico innalzando un muro difensivo notevole”.

UNDER 16

14.03.26 Biella Rugby v Cus Genova 17-20 (3-13)

Mete: Balducci (2). Trasformazioni: Bertone (2). Calci di punizione: Bertone

Biella Rugby: Siletti; Di Girolamo, Balducci, Gianella, Gobbi; Bertone (cap.), Pizzarelli; Ghirardi, Defilippi, Ruffa; Buda, Paggio; Girardi, Coda Caseia, Frassati. A disposizione: Loskutnikoz, Pavanetto, Bocca, Botto Poala, Ubertino, Ubertalli.

Andrea Caputo, coach: “Dopo sei mesi di stagione, Biella patisce la prima sconfitta. Sul sintetico di via Salvo d’Acquisto, Cus Genova si impone dopo una battaglia in condizioni meteo estreme”.

UNDER 14

14.03.26 San Mauro v Biella Rugby 5-90

Biella Rugby: Giansetto; Bolzoni, Frigerio, Poli, Allera; Chiodelli, Finotto; Squara; Succio, Garzena; Vella, Scanavino, Squara. A disposizione: Masi, Multone, Zola, Piacenza, Armenia.

Giacomo Foglio Bonda, coach: “Nonostante la pioggia e il fango, i ragazzi si sono adattati bene al campo e alla partita. Hanno provato a giocare sempre, nonostante la palla scivolosa e hanno giocato senza fermarsi mai. In attacco hanno provato a fare quello si cui lavoriamo, in difesa anche”.

FEMMINILE U16/U14

14.03.26 a Sanremo, Festival del Rugby.

Under 16 Fenici + Tortus Progetto Arte + Rugby Riviera Sanremo + Volvera Cus Milano Rugby

Partite: Progetto Arte + Rugby Riviera 15 – 0 Fenici + Tortus Fenici + Tortus 31 – 0 Sanremo + Volvera Cus Milano Rugby 5 – 0 Fenici + Tortus Under 14 Rugby Girls 33 – 0 Fenici + Sanremo Fenici + Sanremo 10 – 10 Volvera + Progetto Arte + Tortus Cus Milano Rugby 27 – 0 Fenici + Sanremo.

Classifica: 1-Cus Milano Rugby 2-Progetto Arte + Rugby Riviera 3-Fenici + Tortus 4-Sanremo + Volvera

Under 14: Fenici + Sanremo Rugby Girls Volvera + Progetto Arte + Tortus Cus Milano Rugby.

Partite: Progetto Arte + Rugby Riviera 15 – 0 Fenici + Tortus Fenici + Tortus 31 – 0 Sanremo + Volvera Cus Milano Rugby 5 – 0 Fenici + Tortus Under 14 Rugby Girls 33 – 0 Fenici + Sanremo Fenici + Sanremo 10 – 10 Volvera + Progetto Arte + Tortus Cus Milano Rugby 27 – 0 Fenici + Sanremo.

Classifica: 1-Rugby Girls 2-Cus Milano Rugby 3-Volvera + Progetto Arte + Tortus 4-Fenici + Sanremo

Fabio Pirola, coach: “La pioggia e il fango non fermano le Fenici durante il Festival del Rugby di Sanremo, una giornata intensa di partite e confronto per le ragazze del club. Le Under 16, scese in campo insieme al Tortus nel torneo giocato con squadre a quindici giocatrici, conquistano un terzo posto al termine di gare combattute. Dopo la sconfitta iniziale contro Progetto Arte – Rugby Riviera (15-0), arriva la pronta reazione con una netta vittoria 31-0 contro Sanremo-Volvera. Nell’ultima partita le Fenici lottano fino alla fine contro Cus Milano Rugby, che si impone di misura 5-0”.

Danilo Sarnataro, coach: “Le Under 14, impegnate insieme alle giocatrici di Sanremo nel formato di gioco della categoria a 13, chiudono invece al quarto posto. La giornata rappresentava soprattutto il primo test della formazione mista in vista del Torneo Città di Treviso. Le ragazze ottengono un buon pareggio 10-10 contro Volvera-Progetto Arte-Tortus, oltre alle sfide contro Rugby Girls e Cus Milano Rugby, utili per fare esperienza e trovare maggiore intesa di squadra. Una giornata che, al di là dei risultati, ha confermato l’impegno e la crescita delle Fenici. Il prossimo appuntamento sarà già sabato prossimo, con la ripresa dell’attività federale di Seven Olimpico, che vedrà le Fenici impegnate a Cuneo”.