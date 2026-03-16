Sci alpino, Giovanni Destefanis qualificato ai Campionati Italiani Criterium FOTO

Importante risultato per il giovane sciatore Giovanni Destefanis, che grazie agli ottimi risultati ottenuti nel corso della stagione ha conquistato la qualificazione ai Campionati Italiani del Criterium, una delle competizioni più rilevanti a livello nazionale per le categorie giovanili dello sci alpino.

Il 26 febbraio, Destefanis ha preso parte al Criterium regionale, competizione che riunisce gli Allievi con i migliori punteggi delle diverse sezioni provinciali. In questa gara i giovani atleti si confrontano per conquistare il pass verso la fase nazionale. Nel corso della competizione Giovanni Destefanis ha chiuso la prova al 15° posto, risultato che gli ha permesso di ottenere la qualificazione per gli Italiani. La manifestazione tricolore si svolgerà questa settimana, da giovedì a domenica, su piste legate alla storia dello sci italiano e in particolare alla figura di Alberto Tomba, uno dei più grandi campioni della disciplina e protagonista assoluto dello sci alpino internazionale tra gli anni Ottanta e Novanta.