Ginnastica Biella alla grande festa del Forum

Un venerdì e sabato di grande Ginnastica Artistica al Biella Forum degli Orsi per le gare di Serie B, A2 e A1 Nazionali, questo fine settimana, alla quale anche Ginnastica Biella nel suo piccolo ha dato un contribuito.

Le ginnaste di Ginnastica Biella, accompagnate in campo gara da Irina Sitnikova, Veronica Pastorato, Agnese Vella, Eleonora Ghione e Anna De Filippis, sono scese in pedana venerdì 13 sotto i colori della Tiger Academy, unica squadra a rappresentare il Piemonte nella competizione della Serie B Nazionale assieme alle loro colleghe di Pianezza in provincia di Torino e della Olimpia Aosta che completano questa squadra.

Le ragazze hanno svolto una buona prova che ha permesso di raggiungere la settima posizione generale, migliorando non poco la prestazione precedente della squadra nella gara di Modena del 27 febbraio.

Ora si torna in palestra con entusiasmo a preparare con cura il prossimo appuntamento, previsto per metà aprile all’Umbria Forum di Terni.