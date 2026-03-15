Borriana, cantieri al cimitero e in palestra FOTO

L’amministrazione comunale di Borriana ribadisce la propria attenzione alla cura, al decoro e alla manutenzione degli edifici pubblici, attraverso interventi ordinari e straordinari finalizzati a preservarne nel tempo il valore e la funzionalità, garantendo spazi sicuri e ben mantenuti per i cittadini e per tutti coloro che ne usufruiscono. Nel nostro comune sono stati avviati due interventi di manutenzione che riguardano alcuni edifici comunali: il cimitero e la palestra.



Il primo intervento interessa il cimitero comunale, dove è previsto il rifacimento della copertura dei loculi nell’area d’Ingresso. I lavori sono stati programmati per risolvere alcuni problemi di infiltrazioni e migliorare le condizioni della porzione di struttura. Nello stesso intervento sono previste anche alcune sistemazioni nella camera mortuaria. L’importo complessivo dei lavori ammonta circa a 20mila euro.



Un secondo intervento riguarda invece la palestra comunale, dove sono in corso lavori di messa in sicurezza e di manutenzione interna. In particolare, è previsto il ripristino di alcune parti di intonaco deteriorate, la sistemazione dei giunti di dilatazione e alcune opere murarie di sistemazione. Il costo stimato per questi lavori è di circa 9mila euro.



Si tratta di interventi utili a mantenere in buone condizioni gli edifici comunali e a garantire strutture sempre più sicure e funzionali per cittadini e utenti.

Un’attenzione particolare è rivolta anche agli spazi utilizzati dai più piccoli: la palestra, infatti, è frequentata quotidianamente da bambini e ragazzi delle scuole, e interventi di questo tipo contribuiscono a offrire ambienti più sicuri e adeguati alle attività scolastiche e sportive proposte dal nostro Istituto comprensivo.