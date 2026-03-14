TT Biella: nel fine settimana il Torneo Over di tennistavolo “Memorial Marco Ruffanello”

Sarà un fine settimana all’insegna del tennistavolo quello in programma a Biella. Sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle 8 alle 19, la palestra dell’ITI Quintino Sella di via Ivrea 1 ospiterà il Torneo Over di Tennistavolo “Memorial Marco Ruffanello”, manifestazione organizzata e gestita dalla ASD Tennistavolo Biella.

L’evento vedrà la partecipazione di circa 250 atleti, provenienti dalla nostra e da altre regioni, in rappresentanza di circa 50 società sportive. Per l’occasione la palestra dell’istituto sarà allestita con 12 tavoli e relative aree di gioco.

Sono sei le gare in programma. Nella giornata di sabato si disputeranno tre prove: Singolo M/F Over 7 (5000 M/350 F), Singolo M/F Over 6 (3800 M/230 F) e Doppio M/F Over 6. Domenica spazio ad altre tre competizioni: Singolo M/F Over 5 (2000 M/150 F), Singolo M/F Over 4 (1200 M/90 F) e Doppio M/F Over 4.

I numeri indicano il posizionamento nella classifica generale: ad esempio, nella gara Over 5000 M/350 F potranno prendere parte tutti gli atleti maschi che si trovano, al momento dell’iscrizione, oltre la posizione 5000 e tutte le atlete femmine oltre la posizione 350.

La ASD Tennistavolo Biella schiererà al via i seguenti atleti: Federico Arno, Gabriele Carisio, Giacomo Cenedese, Cristina Fazzari, Roberto Fazzari, Hana Hamad, Andrea Manicotto, Gabriele Marfisi, Gianni Massazza, Daniele Milanesi, Lorenzo Piemontese, Federica Prola, Giacomo Riva, Alessandro Rizzo, Gilberto Rollino, Maurizio Rondi, Davide Ronsisvalle, Jacopo Siciliano, Stefano Torrero e Federico Villa.

La società ringrazia sin da ora tutti i dirigenti e i genitori che nel fine settimana contribuiranno all’organizzazione dell’evento. L’ingresso è gratuito.