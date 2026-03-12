Bielmonte celebra i 50 anni del Soccorso Piste con una gara benefica in notturna

Una serata di sport e solidarietà per celebrare cinquant’anni di volontariato. Venerdì 20 marzo a Bielmonte si terrà una gara di sci in notturna organizzata dal Soccorso Piste Bielmonte in occasione del cinquantesimo anniversario della sua attività. Il ricavato dell’iniziativa sarà

devoluto alla Fondazione Clelio Angelino.



La Fondazione esprime il proprio ringraziamento al gruppo di soccorso per aver scelto di destinare all’ente il ricavato della serata celebrativa. Un gesto che unisce la festa per un traguardo importante alla solidarietà verso il territorio.



Nato nel 1976 grazie all’iniziativa di un gruppo di appassionati della montagna, il Soccorso Piste Bielmonte rappresenta oggi un presidio fondamentale per la sicurezza dell’Oasi Zegna. La squadra è composta da circa venti volontari operativi, affiancati da tre medici e cinque infermieri, impegnati a garantire assistenza sui quasi venti chilometri di piste da discesa e sui percorsi dedicati allo sci di fondo e alle ciaspole. Tra i volontari figurano anche membri della famiglia Viazzo, oggi alla terza generazione di soccorritori.



«Il lavoro del Soccorso Piste Bielmonte – sottolinea la Fondazione Clelio Angelino – è un esempio prezioso di volontariato competente e generoso, capace di garantire sicurezza e assistenza a chi vive la montagna».



L’evento si terrà presso lo Sci Club Bielmonte Oasi Zegna. Alle ore 17 è previsto il ritiro di skipass e pettorale, alle 18 la partenza della gara di sci in notturna (offerta minima 20 euro), con possibilità di sciata libera fino alle 19.30.



L’intero ricavato sosterrà le attività della Fondazione Clelio Angelino a favore dei pazienti ematologici del territorio.