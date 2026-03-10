Il sindaco Maggia in cattedra, a Gaglianico un progetto per da vita al Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi

Un incontro speciale ha segnato l’avvio del progetto di continuità che coinvolge l’Istituto Comprensivo di Gaglianico. Un percorso educativo fortemente sostenuto dal dirigente scolastico Lorenzo Zampieri, che valorizza la collaborazione tra scuola e istituzioni come strumento fondamentale per la crescita civica degli studenti.

Il progetto mette in relazione le classi prime e seconde della scuola secondaria con le classi quarte e quinte della scuola primaria per favorire un cammino condiviso tra i diversi ordini di scuola. La proposta si articola in appuntamenti settimanali tra i ragazzi e ha la finalità di accompagnarli passo dopo passo verso la creazione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR).

L’idea iniziale nasce proprio all’interno dell’amministrazione locale che all'unanimità ha approvato il regolamento del CCRR. Si tratta di una decisione importante sostenuta a gran voce dal sindaco Paolo Maggia, che crede nel coinvolgimento attivo dei più giovani nella vita del paese e affida alla scuola la grande sfida di realizzarne i presupposti. L’istituto ha accolto con favore indiscusso la proposta e ha realizzato il progetto di continuità che raccoglie diversi aspetti educativi. A Paolo Maggia è stata affidata la lezione introduttiva rivolta esclusivamente agli studenti della scuola secondaria.

Il primo cittadino è così salito in cattedra per spiegare agli alunni il funzionamento dell’istituzione comunale e il ruolo del sindaco all’interno dell’amministrazione. Durante l’incontro è stata delineata una definizione di Comune come organo di governo locale e sono state illustrate nello specifico le relative competenze del Consiglio e della Giunta. Il sindaco si è soffermato in particolare su come le decisioni amministrative incidano concretamente sulla vita quotidiana della comunità. Si è realizzato un momento di dialogo diretto che ha permesso ai ragazzi di porre domande e di riflettere sul significato di cittadinanza attiva. L’iniziativa si è rivelata un importante strumento per avvicinare i più giovani alle istituzioni e renderli protagonisti consapevoli della vita pubblica.

Successivamente all’incontro con il sindaco i ragazzi della secondaria diventeranno veri e propri formatori per i compagni della primaria. Guideranno i più piccoli con attività specifiche per illustrare i meccanismi che regolano il Comune. Nel corso del progetto gli studenti lavoreranno insieme per formare liste, costruire una vera e propria campagna elettorale e prepararsi alle future elezioni. Sperimenteranno quindi in modo concreto i meccanismi della democrazia. Il tema centrale di confronto tra i diversi gruppi che si presenteranno alle elezioni, sarà la gentilezza: i ragazzi incentreranno il programma sulla base di regole di rispetto e attenzione verso gli altri e il bene comune.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Cor et Amor, presieduta da Luca Nardi, che affianca la scuola e l’amministrazione comunale. Alla concretizzazione del progetto partecipa attivamente la professoressa Carla Saldì, docente della scuola secondaria di Gaglianico e consigliere comunale, che con la collaborazione dei colleghi accompagna i ragazzi nel percorso educativo. Ancora una volta la stretta cooperazione tra scuola e Comune farà la differenza nella realizzazione di occasioni formative che puntino a educare cittadini consapevoli, responsabili e partecipativi. Il sodalizio profondo tra istituzioni è esempio indiscusso di valori fondamentali come il dialogo, il rispetto e la gentilezza.