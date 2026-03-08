Bocce Serie A, CRC Gaglianico vince in rimonta ad Aosta: Nus battuto 16-8

La 5ª giornata del campionato di Serie A per il CRC Gaglianico Botalla Formaggi era iniziata in salita sabato, nel bocciodromo di Aosta, contro il Nus. Dopo le prime quattro prove, infatti, la formazione biellese si trovava sotto 2-6. Il CRC è però riuscito a ribaltare completamente l’andamento dell’incontro, imponendosi con un secco 8-0 nelle prove del secondo turno e chiudendo poi con un ulteriore 6-2, che ha messo al tappeto la squadra aostana. Vendicato così il pareggio subito all’andata a Biella, la squadra guidata da Sandro Bonino si è presa la rivincita con gli interessi, conquistando 4 punti in classifica, che l’hanno rilanciata verso il terzo posto, complice anche la sconfitta subita a Treviso dalla Chiavarese.

Ora sarà interessante vedere cosa accadrà sabato prossimo, quando si affronteranno le prime quattro della classifica, in una sorta di anticipo della prossima Final Four. A Biella è in programma lo scontro tra CRC Gaglianico e BRB Ivrea, mentre a Perosa Argentina si affronteranno La Perosina e Chiavarese Genova.

Tutti i risultati della 5ª giornata di ritorno:

Auxilium Saluzzo Bertolotto Porte – La Perosina Boulenciel Torino 8-16

Marenese Treviso – Chiavarese Genova 15-9

BRB Ivrea – Quadrifoglio Udine 23-1

Noventa Venezia – Bocce Mondovì Produttori di Govone 9-15

Nus Aosta – CRC Gaglianico 8-16

La classifica:

BRB Ivrea 52 punti, La Perosina Boulenciel 46, Chiavarese 38, CRC Gaglianico Botalla Formaggi 36, Bocce Mondovì Produttori di Govone 25, Noventa 24, Marenese 19, Auxilium Saluzzo Bertolotto Porte 15, Quadrifoglio 13, Nus 12.