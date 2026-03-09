Bocce Alto Piemonte, definiti i calendari di Seconda e Terza categoria

Sono stati definiti i calendari dei campionati di Seconda e Terza categoria dell’Alto Piemonte.

Nel campionato di Seconda categoria sono quattro le squadre partecipanti. La prima giornata è in programma venerdì 4 aprile e vedrà in campo le sfide Valle Elvo-Burcina e San Secondo Bennese-Piatto Sport.

Per quanto riguarda la Terza categoria, sono invece cinque le squadre iscritte. La prima serata si disputerà lunedì 27 aprile con gli incontri Cossato Bocce-Valle Elvo e San Secondo Bennese-Ternenghese Ronchese, mentre Valle Mosso Mossese osserverà il turno di riposo.