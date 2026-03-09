Le ragioni del Sì, grande partecipazione a Biella: presente il sottosegretario Andrea Delmastro FOTO

Tanti cittadini, amministratori e militanti presenti domenica 8 marzo all'Agora di Biella per l’incontro pubblico dedicato alle ragioni del “Sì” al referendum sulla giustizia, che ha visto la presenza del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

L’iniziativa è stata promossa da Fratelli d’Italia per spiegare nel merito i contenuti della riforma sottoposta al voto popolare del 22 e 23 marzo prossimi. «È stato un momento importante di confronto – ha dichiarato il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Biella, Cristiano Franceschini – perché il tema della giustizia riguarda direttamente la vita quotidiana delle persone e di chi chiede semplicemente regole certe e tempi ragionevoli nei processi».

Nel corso dell’incontro, il sottosegretario Delmastro ha approfondito diversi aspetti della riforma, a partire dalla necessità di rafforzare il principio di responsabilità e di separazione delle funzioni nella magistratura, fino al tema delle garanzie per i cittadini coinvolti in procedimenti giudiziari.

«Il referendum rappresenta un’occasione per intervenire su alcune criticità storiche del sistema giudiziario italiano – ha proseguito Franceschini – come il rischio di commistione tra funzioni requirenti e giudicanti, la necessità di rendere più equilibrato il sistema disciplinare della magistratura e l’esigenza di garantire maggiore trasparenza nei meccanismi di autogoverno».

Secondo il segretario provinciale di Fratelli d’Italia, uno dei punti centrali emersi dal confronto riguarda il rapporto tra giustizia e fiducia dei cittadini nelle istituzioni. «Una giustizia più efficiente, più equilibrata e terza è una condizione fondamentale per rafforzare lo Stato di diritto – ha sottolineato Franceschini –. Per questo ringrazio Andrea Delmastro che ha ribadito di come sia importante che i cittadini siano informati nel merito delle proposte e possano esprimersi con consapevolezza».