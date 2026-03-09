Imprese femminili, nel 2025 a Biella 21,6%, Francesca Luisa Di Dio Busa UIB Biella: "Nostro compito dare spazio a donne imprenditrici"

Secondo l’indagine della Camera di Commercio Monterosa Laghi Alto Piemonte, nel 2025 le imprese femminili dell’Alto Piemonte raggiungono quota 16.332, pari al 22,7% del totale. Biella si conferma stabile rispetto all’anno precedente, con 3.415 aziende, pari al 21,6% del totale provinciale. Un equilibrio prezioso, ma che attende di trasformarsi in nuovo slancio.

Le donne imprenditrici del territorio operano soprattutto nel commercio, nei servizi alla persona—dove rappresentano il 62,7% delle attività—e in settori come turismo e immobiliare.

A commentare l’Indagine è Francesca Luisa Di Dio Busa, vice presidente dell’Unione Industriale Biellese: “Uno degli scopi della nostra Associazione è stimolare la nascita di nuova imprenditoria in tutti i settori e supportare la crescita delle aziende, un impegno che vale a maggior ragione quando si parla di imprenditoria femminile. Letti in controluce, i numeri sostanzialmente stabili indicano che sul nostro territorio ci siano ancora opportunità di crescita per sviluppare il potenziale immenso del fare impresa declinato anche al femminile. Il nostro compito ora è dare spazio, voce e strumenti a ogni donna che sogna di trasformare un’idea in impresa e di far crescer la propria attività. Perché quando cresce l’imprenditoria femminile, cresce tutta la comunità.”