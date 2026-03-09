Referendum sulla giustizia, il Circolo del Pd di Biella in piazza

Il Circolo del Partito Democratico di Biella continua ad incontrare la cittadinanza in vista dell'ormai imminente referendum sulla giustizia che si terrà domenica e lunedì 22 e 23 marzo 2026. Verranno allestite postazioni nei seguenti giorni e siti :

Martedì 10 marzo 2026 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 in Piazza Martiri durante il mercato in centro città ,

Sabato 14 marzo 2026 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 in Piazza Borsellino/Piazza Falcone durante il mercato,

Domenica 15 marzo dalle ore 9,30 alle ore 12,30 in Piazza XXV Aprile a Chiavazza.

Abbiamo verificato in queste settimane che i cittadini hanno interesse ad approfondi le tematiche che il quesito del Referendum pone e che vengono banalizzate con un secco SI o NO. Abbiamo potuto verificare le preoccupazioni per l'attacco al potere giudiziario che la legge sottointende e che sono state direttamente esplicitate sia dal Ministro Nordio che da altri esponenti governativi quanto evidenziano la subordinazione della Magistratura al potere esecutivo ( Governo ). Senza dimenticare gli attacchi alla Costituzione che vede la variazione di ben 7 articoli per adattare la riforma , cosa mai verificatesi in questi 80 anni di vita della nostra Legge Fondamentale. Importanti sono anche gli aggravi finanziari milionari che la costituzione di due CSM e della Corte Disciplinare porteranno. Invitiamo la popolazione a continuare il dialogo che portiamo avanti per un voto consapevole, ponderato e informato con la consapevolezza che il bene comune è patrimonio di ognuno .



