Referendum sulla giustizia, il Circolo del Pd di Biella in piazza

Il referendum sarà il 22 e il 23 marzo

Il Circolo del Partito Democratico di Biella continua ad incontrare la cittadinanza in vista dell'ormai imminente referendum sulla giustizia che si terrà domenica e lunedì 22 e 23 marzo 2026. Verranno allestite postazioni nei seguenti giorni e siti : 

Martedì 10 marzo 2026 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 in Piazza Martiri durante il mercato in centro città , 

Sabato 14 marzo 2026 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 in Piazza Borsellino/Piazza Falcone durante il mercato, 

Domenica 15 marzo dalle ore 9,30 alle ore 12,30 in Piazza XXV Aprile a Chiavazza. 

Abbiamo verificato in queste settimane che i cittadini hanno interesse ad approfondi le tematiche che il quesito del Referendum pone e che vengono banalizzate con un secco SI o NO. Abbiamo potuto verificare le preoccupazioni per l'attacco al potere giudiziario che la legge sottointende e che sono state direttamente esplicitate sia dal Ministro Nordio che da altri esponenti governativi quanto evidenziano la subordinazione della Magistratura al potere esecutivo ( Governo ). Senza dimenticare gli attacchi alla Costituzione che vede la variazione di ben 7 articoli per adattare la riforma , cosa mai verificatesi in questi 80 anni di vita della nostra Legge Fondamentale. Importanti sono anche gli aggravi finanziari milionari che la costituzione di due CSM e della Corte Disciplinare porteranno. Invitiamo la popolazione a continuare il dialogo che portiamo avanti per un voto consapevole, ponderato e informato con la consapevolezza che il bene comune è patrimonio di ognuno .


 

c.s.Circolo Partito democratico Città di Biella , s.zo.

