“No ai pieni poteri”, comizio di Avs a Biella con il senatore Peppe De Cristofaro

“No ai pieni poteri” è il messaggio della campagna sul referendum del 22 e 23 marzo.



No! a una riforma che mina l’equilibrio tra i poteri della Repubblica, che indebolisce la magistratura e che non risolve i problemi cronici dei tempi della giustizia: sono stati tra gli argomenti che hanno unito tutti gli interventi al comizio di Avs di venerdì scorso in Piazza Santa Marta a Biella.



Lo ha detto Andrea Basso in rappresentanza del Partito Democratico, lo ha ribadito il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Giuseppe Paschetto e lo ha spiegato, partendo dalla sua battaglia di opposizione parlamentare dei mesi scorsi, il capogruppo di Avs al Senato Peppe De Cristofaro.



“Ringraziamo i molti cittadini e cittadine che hanno ascoltato il comizio e anche tutte e tutti quelli che sabato 7, al gazebo congiunto con il M5S ai Giardini Zumaglini, si sono fermati a discutere con noi e ad ascoltare le buone ragioni per votare No” si legge nella nota di Avs.