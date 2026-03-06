Nuova materna Cerruti, concessa la terza proroga: lavori in corso sulle strutture FOTO

Proseguono a Biella i lavori per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia Cerruti, in via delle Roggie, che sorgerà al posto del vecchio edificio dichiarato inagibile nell’estate del 2023 e successivamente demolito.

Nelle scorse settimane è arrivata la terza proroga del termine ministeriale per la conclusione dei lavori, concessa nell’ambito dei progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La scadenza iniziale era fissata al 31 dicembre 2025, poi spostata prima al 31 marzo e ora ulteriormente prorogata al 30 giugno, permettendo così al Comune di proseguire il cantiere con maggiore tranquillità.

Intanto l’intervento va avanti. Dopo la messa in sicurezza dell’area, circoscritta con pannelli in lamiera, il taglio delle piante e la rimozione dei giochi presenti nel giardino, è stata completata la demolizione della vecchia struttura.

"Attualmente - spiega l'assessore all'Istruzione Livia Caldesi - il cantiere è concentrato sulla realizzazione delle strutture in calcestruzzo armato, mentre in parallelo sono già in produzione i pannelli prefabbricati in legno con tecnologia X-Lam, che verranno installati successivamente sulle strutture portanti. Con la terza proroga siamo sicuramente più tranquilli nel procedere con il cantiere".

Dal punto di vista economico l’intervento è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il cui quadro dei costi è cresciuto rispetto alle previsioni iniziali, passando dai 3,9 milioni di euro previsti a circa 5,9 milioni complessivi.

Attualmente i bambini della Cerruti sono ospitati nei locali della ex sede Biverbanca in via Carso, dove resteranno per l’intero anno scolastico 2025/2026, mentre la nuova struttura, più moderna e funzionale, pensata per offrire spazi più sicuri e adeguati alle esigenze educative dei bambini, verrà inaugurata a settembre 2026.