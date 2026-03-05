Sofia Aleci e Megan Scuderi al Training Camp del CINI

Hanno superato la prima selezione per accedere alle Olimpiadi di Cybersicurezza e il 17 marzo affronteranno la fase regionale, ma già sono state chiamate a partecipare ad un Training Camp del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) in virtù della loro preparazione: sono Sofia Aleci e Megan Scuderi, entrambe frequentanti la 2ª classe del Liceo delle Scienze applicate. Tra i meriti delle due giovani, quello di essersi distinte tra concorrenti più grandi e, soprattutto, provenienti dai corsi di Informatica.

Il Training Camp cui hanno partecipato Sofia e Megan (appena conclusosi) ha avuto una durata di sei giorni e si è svolto in presenza nel Campus ITC ILO, sede delle Nazioni Unite nella città di Torino. Il programma del corso, finalizzato a rafforzare le competenze dei discenti in vista della fase regionale delle Olimpiadi, ha previsto quaranta ore di formazione tra lezioni teoriche, simulazioni e laboratori dedicati alla programmazione e alla cybersicurezza. L’intero monte ore viene riconosciuto come Formazione Scuola Lavoro.