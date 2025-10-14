Addio alla vecchia scuola Cerruti a Biella, al via la demolizione FOTO

Finalmente ci siamo: in settimana inizieranno i lavori di demolizione dello stabile della ex scuola materna Cerruti di via delle Roggie, a Biella. Il vecchio edificio, dichiarato inagibile nell’estate 2023, sarà raso al suolo per far spazio a un nuovo asilo moderno e funzionale.

Nelle settimana scorse, da fine settembre, gli operai hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, che è stata circoscritta con pannelli ciechi in lamiera, quindi hanno provveduto al taglio delle piante, a togliere i giochi che ancora si trovavano nel giardino della materna.

L’intervento apre un maxi cantiere finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i cui costi rispetto a quelli previsti inizialmente sono lievitati: dai 3,9 milioni, si è passati a circa 5,9 milioni di euro.

Attualmente i bambini della Cerruti sono ospitati nei locali della ex sede Biverbanca in via Carso, dove resteranno per l’intero anno scolastico 2025/2026.

L’area in cui sorge l’edificio, sottolinea l' assessore all’Edilizia scolastica Livia Caldesi, presenta criticità morfologiche che impongono interventi strutturali importanti: “La nuova scuola sarà ricostruita esattamente dov’è oggi, ma sarà necessario intervenire in modo sostanziale per adattare le strutture al terreno e modificare il sito stesso.”

Sul fronte delle tempistiche, il Comune ha ottenuto una proroga del termine ministeriale per la fine dei lavori: inizialmente era stato fissato al 31 dicembre 2025, ora la scadenza è il 31 marzo e “I fondi non andranno persi”, assicura l'assessore Caldesi”.