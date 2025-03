Biella, ex materna Cerruti: al via la demolizione FOTO

Biella, ex materna Cerruti: al via la demolizione

Ci siamo: dopo mesi di rilievi, scartoffie, autorizzazioni, a breve inizieranno i lavori per la demolizione e la ricostruzione dell'edificio della ex Materna Cerruti in via delle Roggie a Biella. Gli operai sono già al lavoro per la messa in sicurezza dell'area, che è stata circoscritta con pannelli ciechi in laniera. Un cantiere che per il Comune significa una corsa contro il tempo, visto che tra demolizione e costruzione della nuova scuola, dovrà chiudere entro il 31 dicembre di questo stesso anno. La realizzazione della nuova materna sorgerà sulle "ceneri" della vecchia e nel farlo saranno utilizzati fondi ministeriali.

La notizia che era necessaria la sua demolizione era stata data a luglio al Comune di Biella, che si era attivato immediatamente per trovare nuovi spazi ai suoi iscritti.

In attesa di tornare nella loro scuola i bambini della Cerruti sono intanto ospitati nei locali lungo via Carso, alla ex Biverbanca, dove a breve verrà anche acceso il semaforo per consentire l'attraversamento in sicurezza dei bambini che si spostano verso la Collodi, che li ospita nella sua area verde al momento della ricreazione.