“Nenneres” e “Abbondanza”: il ritorno dell’antico grano biellese tra rito e biodiversità

Da venerdì 6 marzo, a partire dalle 21, presso il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, in via Galileo Galilei 11 a Biella, saranno distribuiti i tradizionali sacchetti di frumento destinati alla preparazione di “sos nenneres”, i germogli di grano che, secondo l’antica consuetudine sarda, vengono coltivati al buio e portati in chiesa il Giovedì Santo per adornare l’altare del Santissimo Sacramento.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività di salvaguardia e di trasmissione del patrimonio immateriale promosse dalla comunità dei Sardi residenti nel Biellese, impegnata da anni nel mantenere vive pratiche rituali che uniscono spiritualità cristiana e memoria agricola mediterranea. La tradizione frumentaria, diffusa sin dall’antichità in numerose culture europee e successivamente accolta nella simbologia della fede cristiana, trova così rinnovata espressione anche presso la comunità sarda del Biellese, dove è stata reinterpretata e radicata nel tessuto locale.

Per la Pasqua 2026, sarà distribuito grano della varietà storica biellese “Abbondanza”, recuperata e reintrodotta grazie alle coltivazioni avviate nei pressi dell’area monumentale del Nuraghe “Chervu”, luogo simbolo per i sardi in territorio piemontese.

I semi provengono dall’Azienda Agricola “La Torre” di Biella, condotta dai fratelli Roberto e Grazia Mercandino, coltivatori diretti impegnati nella valorizzazione delle produzioni locali e nella gestione del territorio rurale. Alla stessa azienda sono stati affidati interventi agronomici - aratura, erpicatura, fresatura e semina di essenze mellifere — nell’adiacente Oasi delle Api - casiddos di Nuraghe Chervu, inserita nel progetto nazionale “+ Api. Oasi fiorite per la biodiversità”, promosso da Filiera Futura con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la collaborazione tecnico-scientifica della Fondazione Agrion.

La riproposizione della sacralità del grano assume dunque anche il valore di intervento pilota che coniuga tradizione religiosa, tutela ambientale e innovazione agricola, in linea con le strategie nazionali volte alla sostenibilità del comparto agroalimentare.

«In un tempo come il nostro, spesso segnato da solitudine e smarrimento - osserva il presidente Battista Saiu - i gesti domestici legati alla preparazione di sos nenneres richiamano l’eredità morale dei nostri antenati, sos mannos, capaci di affrontare guerre, carestie ed epidemie affidandosi alla forza della comunità e alla speranza».

Il rito del grano germinato diventa così segno concreto della Pasqua di Risurrezione: simbolo di rinascita che si manifesta nel ciclo naturale della germinazione e nel rifiorire della primavera. Il cammino quaresimale, caratterizzato dal colore violaceo dei paramenti liturgici, conosce una pausa luminosa con la IV Domenica di Quaresima, la Domenica Laetare, che nel 2026 ricorrerà il 15 marzo: momento di sollievo e di gioia che annuncia l’avvicinarsi della principale solennità cristiana e invita i fedeli alla preparazione spirituale anche attraverso segni concreti della tradizione popolare.

Come preparare “sos nenneres”

Le modalità di coltivazione restano semplici e fedeli alla consuetudine:

mondare i chicchi e disporli in un piatto piano;

coprire i semi con acqua e lasciarli in ammollo;

il giorno successivo scolare l’acqua mantenendo il grano costantemente umido;

distribuire uniformemente i chicchi e conservarli completamente al buio, coprendo il piatto con una scatola o con un recipiente più grande;

nebulizzare quotidianamente per favorire la germinazione.

Nel pomeriggio del Giovedì Santo, i germogli, tradizionalmente ornati con fiori — come la violacciocca — e con un nastro colorato, preferibilmente rosso, vengono portati nelle rispettive parrocchie per decorare la cappella del Santissimo Sacramento. Dalla sera del Sabato Santo, i nenneres vengono poi riportati a casa e interrati in giardino o in vaso, completando simbolicamente il ciclo vitale.

I sacchetti di grano sono disponibili presso Su Nuraghe; per prenotazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 1257464.