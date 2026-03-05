Chiavazza, il Consiglio di quartiere accelera: questionari, mappatura strade e canale WhatsApp

Prosegue l’attività del neonato Consiglio di quartiere di Chiavazza, che nelle ultime settimane ha messo sul tavolo una serie di iniziative per rafforzare il rapporto con i residenti e affrontare in modo concreto le criticità della zona.

Nel corso dell’ultima riunione, i componenti hanno discusso della necessità di attivare quanto prima i canali ufficiali di comunicazione – telefono ed email – non appena verranno messi a disposizione dal Comune di Biella. L’obiettivo è aprire un confronto diretto tra eletti e cittadini, garantendo uno spazio di ascolto strutturato e continuo.

Tra le prime iniziative in programma c’è la distribuzione di un questionario rivolto alla popolazione, attraverso il quale verranno raccolte segnalazioni, suggerimenti e indicazioni sulle principali problematiche del quartiere.

I moduli saranno diffusi tramite i social network e nelle attività commerciali che si renderanno disponibili a collaborare, così da raggiungere il maggior numero possibile di residenti.

Sabato 28 marzo è stato organizzato un momento di ritrovo aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, con l’intenzione di effettuare una prima mappatura delle strade che necessitano di interventi, in particolare per quanto riguarda buche e manutenzioni. I dettagli organizzativi dell’iniziativa saranno resi noti nei prossimi giorni. Non in ultimo il consiglio si sta anche interessando alla rinascita del laghetto del parco in Regione Croce.

Tra i progetti del Consiglio c’è anche l’apertura di un canale WhatsApp dedicato, che consentirà di informare i cittadini in modo rapido e diretto sulle attività in corso, oltre agli aggiornamenti che continueranno a essere pubblicati sui social e sulle bacheche che verranno installate in diverse zone del quartiere.