Referendum, a Biella ecco il servizio di trasporto gratuito ai seggi per le persone anziane e disabili

Le elettrici e gli elettori, anziani o impossibilitati a raggiungere autonomamente la sezione elettorale di appartenenza a causa di un impedimento fisico, esistente o sopravvenuto, possono chiedere il trasporto dal proprio domicilio al seggio elettorale per esercitare il proprio diritto di voto. Lo comunica il comune di Biella in una nota stampa.

Come fare per ottenere il servizio

Le elettrici e gli elettori che hanno bisogno del servizio di trasporto possono prenotarsi chiamando i seguenti numeri di telefono: 015.3507302 o 015.3507504, nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e giovedì: 8.30-12.30 e 14.00-16.00; martedì e venerdì: 8.30-12.30.

Svolgimento del servizio

Il servizio sarà svolto a cura del Settore Servizi alla Persona nelle giornate di domenica 22 marzo (dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 19) e lunedì 23 marzo (dalle 8.30 alle ore 13.30).

Informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune

Ufficio Elettorale: – 0153507302/0153507504 elettorale@comune.biella.it