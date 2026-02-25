 / Pallavolo

Pallavolo | 25 febbraio 2026, 09:20

Virtus Biella, weekend intenso: ecco i risultati delle gare

In foto, le atlete della Prima Divisione dopo la vittoria contro Occhieppese Pallavolo

In foto, le atlete della Prima Divisione dopo la vittoria contro Occhieppese Pallavolo

Ancora un fine settimana intenso per la Virtus Biella, impegnata su più fronti nei campionati territoriali e regionali.

Serie D

Bella vittoria in trasferta contro Arredofrigo Acqui Terme: 2-3 il risultato finale (25-18, 22-25, 22-25, 25-19, 13-15). Dopo un match tirato, le ragazze Virtus hanno saputo conquistare 2 punti preziosi al termine di un combattuto tie-break.

Prima Divisione

Successo netto per la giovane squadra della Virtus Biella che torna da Occhieppo con una bella vittoria per 0-3 contro Occhieppese Pallavolo (18-25, 17-25, 22-25).

Under 16 – Quarti di Finale

Nei quarti di finale, sconfitta contro Igor Eccellenza Regionale per 0-3 (17-25, 28-30, 17-25) in una partita impegnativa contro un avversario di alto livello. Impresa sfiorata nel secondo set, combattuto punto a punto.

Under 13

Nel girone preliminare sconfitta in trasferta a Domodossola per la Virtus Biella contro 2mila8volley Domodossola per 3-0 (25-10, 25-13, 25-15).

Under 12 6vs6

SPB Virtus Biella cede per 3-0 (25-11, 25-20, 25-18) sul campo del Gruppo Sportivo Tollegno in una gara ricca di segnali di miglioramento.

 PGS Under 16

Le ragazze nerofucsia superano Vigliano per 3-0 (25-14, 25-13, 25-10) con una prova attenta e senza sbavature.

 Virtus Biella guarda ai prossimi impegni con determinazione, voglia di migliorarsi e divertirsi insieme in palestra.

c. s. Virtus Biella g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore