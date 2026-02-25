Virtus Biella, weekend intenso: ecco i risultati delle gare

Ancora un fine settimana intenso per la Virtus Biella, impegnata su più fronti nei campionati territoriali e regionali.
Serie D
Bella vittoria in trasferta contro Arredofrigo Acqui Terme: 2-3 il risultato finale (25-18, 22-25, 22-25, 25-19, 13-15). Dopo un match tirato, le ragazze Virtus hanno saputo conquistare 2 punti preziosi al termine di un combattuto tie-break.
Prima Divisione
Successo netto per la giovane squadra della Virtus Biella che torna da Occhieppo con una bella vittoria per 0-3 contro Occhieppese Pallavolo (18-25, 17-25, 22-25).
Under 16 – Quarti di Finale
Nei quarti di finale, sconfitta contro Igor Eccellenza Regionale per 0-3 (17-25, 28-30, 17-25) in una partita impegnativa contro un avversario di alto livello. Impresa sfiorata nel secondo set, combattuto punto a punto.
Under 13
Nel girone preliminare sconfitta in trasferta a Domodossola per la Virtus Biella contro 2mila8volley Domodossola per 3-0 (25-10, 25-13, 25-15).
Under 12 6vs6
SPB Virtus Biella cede per 3-0 (25-11, 25-20, 25-18) sul campo del Gruppo Sportivo Tollegno in una gara ricca di segnali di miglioramento.
PGS Under 16
Le ragazze nerofucsia superano Vigliano per 3-0 (25-14, 25-13, 25-10) con una prova attenta e senza sbavature.
Virtus Biella guarda ai prossimi impegni con determinazione, voglia di migliorarsi e divertirsi insieme in palestra.