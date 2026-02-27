Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, “trasferta” a Chiavazza per la prima squadra

Due giorni speciali per la Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

Altra sfida di vertice in Serie C: la Ilario Ormezzano Sai SPB ospita il temibile Volley San Paolo , quinto in classifica e vincente per 3-0 all’andata a Torino. Location e orario inediti: si gioca sabato alle 16.30, al PalaSarselli di Chiavazza.

La M-AppHotel SPB cerca altra continuità in Serie D: primo servizio alle 15 al PalaPajetta contro i ragazzi del Kolbe Volley , torinesi pure loro.

Domenica – tra Biella e Occhieppo Inferiore – si disputerà invece la Final Four territoriale della categoria Under19, a cui prenderà parte anche la Officina Pozzo SPB. Alle 10 al “Pajetta” è in programma la semifinale contro Pallavolo Altiora .

A presentare l’impegno della formazione di Serie C è il vice-allenatore Simone NICOLO: «L’ottima prestazione di sabato scorso ad Acqui Terme ci ha dato ulteriore consapevolezza, ma ora conta solo la sfida contro San Paolo. È una squadra pericolosa, che in classifica ha pochi punti meno di noi. All’andata erano stati molto bravi a disinnescarci, costringendoci a giocare una delle partite meno efficaci della stagione e dal risultato mai in discussione. Giocheremo a Chiavazza, l’orario è un po’ insolito, ma non devono esserci alibi: l’obiettivo principale è non permettere a San Paolo di sporcare il nostro gioco, come successo qualche mese fa a Torino. Servirà massima concretezza, per rispondere colpo su colpo e muovere la classifica».

Aggiunge il centrale Riccardo GRAZIANO: «Veniamo da un risultato importantissimo sul campo di Acqui Terme, in cui abbiamo capito le nostre potenzialità. Guai però a credere che la strada sia in discesa, infatti sabato contro San Paolo sarà un’altra vera prova di maturità per noi. All’andata avevamo perso e quella partita è difficile da dimenticare. È un avversario imprevedibile, capace di raggiungere picchi di gioco molto alti: non possiamo permetterci distrazioni di alcun genere. La palestra per noi è insolita, sarà fondamentale adattarsi in fretta, mantenere alta la concentrazione ed evitare cali di tensione. Quest’anno ho potuto imparare dai miei compagni più esperti come, per vincere partite su partite, il segreto sia la continuità. Non possiamo rilassarci, vogliamo prenderci una rivincita».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND ARANCIOBLU

Serie C

Sabato 28/2, ore 16.30 | PalaSarselli di Biella

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB – Volley San Paolo

Serie D

Sabato 28/2, ore 15 | PalaPajetta di Biella

M-APPHOTEL SPB – Labotek Kolbe Volley Torino

Under19 – Final Four TST

Domenica 1/3, ore 10 | PalaPajetta di Biella

[Semifinale]: OFFICINA POZZO SPB – Pallavolo Altiora

Ore 14.30 | Palestra “U. Schiapparelli” di Occhieppo Inf. (BI)

Finale 3°/4° posto

Ore 15.30 | PalaPajetta di Biella

Finale 1°/2° posto

Under18 UISP

Domenica 1/3, ore 11 | Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – PVL CerealTerra Ciriè

Under15

Sabato 28/2, ore 16 | Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AM IMPIANTI SPB – Cristian Serramenti Volley Vercelli

Under13 3vs3

Domenica 1/3 | Palestra L.S. “B. Cavalieri” di Verbania

Ore 10: 2mila8 Volley Domodossola 1 – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB

Ore 11.30: LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Pallavolo Altiora Verde