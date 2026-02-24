Scuola Pallavolo Biellese, Final Four territoriale per Under 19 e 17

Il focus sui recenti impegni del Settore Giovanile della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

In Serie D, la M-AppHotel SPB ha strappato un punto in trasferta contro il Volley Vercelli : un 3-2 combattuto fino all’ultimo scambio.

La Enercom SPB ha conquistato l’accesso alle Final Four territoriali Under17 , bissando il successo della Officina Pozzo SPB che, domenica 1° marzo, si giocherà il titolo Under19 sui campi di casa.

SERIE D

SERIE D Girone A | 16a giornata

Palestra S.E. “M. Bertinetti” di Vercelli

Multimed Volley Vercelli – M-APPHOTEL SPB 3-2

(25-18/19-25/25-21/21-25/15-11)

M-APPHOTEL SPB: Grosso 1, Garbaccio 3, Shapkin 8, Ressia 14, Petrache 15, Benanchietti 12, Rolando 4, Ramella Pezza S., Ramella Pezza P., Vigna, Castrovilli (L), Colombara (L). Coach Simone Marangio.

Coach Simone Marangio: «Un weekend assolutamente prolifico e super-positivo per questo gruppo. Quella di Vercelli era una trasferta difficile, contro una squadra quadrata e dotata di individualità importanti. Nonostante le difficoltà iniziali, ce la siamo cavata in maniera egregia: i ragazzi hanno vinto due set mostrando prestazioni singole e collettive notevoli, bei colpi e un ottimo lavoro di assistenza e recupero. La fase-break poi è stata impressionante: ce la siamo giocata fino all’ultimo, perdendo di due punti il quinto set. La strada è quella giusta e, al netto dei risultati, il percorso è positivo perché la crescita è evidente: essendo un gruppo giovanile difficilmente possiamo competere contro certe avversarie, eppure stiamo alzando il livello e ci ritroviamo ad essere sempre più pronti a questo tipo di battaglie. Sono orgoglioso del percorso dei ragazzi: vincere o perdere non significa nulla, quello che conta è la fame. Il rammarico del tie-break rimane, ma è un punto guadagnato e non due persi».

UNDER19

Domenica 1° marzo le palestre locali ospiteranno la Final Four territoriale della categoria Under19. Questo il programma:

Semifinali

PalaPajetta di Biella, ore 10

OFFICINA POZZO SPB – Pallavolo Altiora

Palestra “U. Schiapparelli” di Occhieppo Inf. (BI), ore 10

Pallavolo La Bollente Acqui Terme – 2mila8 Volley Domodossola

Finale 3°-4° posto

Palestra “U. Schiapparelli” di Occhieppo Inf. (BI), ore 14.30

Finale 1°/2° posto

PalaPajetta di Biella, ore 15.30

Al termine della finalissima si terranno le premiazioni: le prime tre classificate accederanno alla fase regionale.

Il diretto sportivo Oscar Zaramella: «Ribadisco i miei complimenti alla nostra formazione Under19 per aver centrato la qualificazione alla Final Four territoriale. Hanno giocato bene, andando contro i pronostici e domenica proveranno a fare altrettanto. Scenderanno in campo a testa alta per giocarsela, ed è l’ennesima conferma del buon lavoro che stiamo facendo con il nostro vivaio. Speriamo di vedere tanto pubblico sugli spalti, a sostenere i ragazzi».

UNDER18 UISP

Under18 UISP | 13a giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

Volley San Paolo Rossa – AIAZZONE COSTRUZIONI SPB 3-0

(25-17/26-24/27-25)

Coach Alberto Colombo: «La partita ha dimostrato che tecnicamente ci siamo avvicinati molto alle prime, ma manca ancora un piccolo salto di qualità. Nei momenti decisivi ci siamo smarriti: lo conferma il fatto che stavamo vincendo 24-20 sia il secondo che il terzo set, eppure li abbiamo persi entrambi. Di sicuro hanno influito un paio di decisioni arbitrali incredibili, su alcuni errori avversari. Il problema è che non siamo ancora in grado di chiudere i parziali e le partite senza le imprecisioni altrui. Questo riguarda l’atteggiamento del gruppo ed è difficile da risolvere, ma il nostro lavoro con i ragazzi deve proseguire: siamo vicini ai più forti e ora dobbiamo raggiungerli».

UNDER17

Under17 Seconda fase | 3a giornata

Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

ENERCOM SPB – Gulliver Novi Pallavolo 3-0

(25-17/25-14/25-17)

Coach Simone Marangio: «In palio c’erano il passaggio del turno e l’accesso alla Final Four. Nonostante il piglio aggressivo, il ritmo alto e le buone capacità mostrate degli avversari, siamo sempre riusciti a condurre il gioco e a centrare un risultato importante. Un grande traguardo per questi ragazzi, che si impegnano e migliorano ogni partita».

UNDER12 3x3

Under 12 3x3 | 3a giornata

Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO)

CONAD SPB – Multimed Volley Vercelli Blu 0-3

(8-15/12-15/14-15)

2mila8 Volley Domodossola 2 – CONAD SPB 0-3

(9-15/11-15/9-15)

CONAD SPB - 2mila8 Volley Domodossola 2 3-0

(15-6/15-8/15-2)

2mila8 Volley Domodossola 1 – CONAD SPB 0-3

(2-15/3-15/6-15)

Coach Leonardo Nicolo: «Andando oltre i singoli risultati, mi porto a casa la grinta dei miei ragazzi: non hanno mai mollato un centimetro, nemmeno in occasione dell’unica partita in cui non hanno vinto. Sorrisi, lotta e anche bel gioco: avanti tutta, avanti così!».