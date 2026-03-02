Graglia, premiati i vincitori del concorso “Lettera a San Valentino”

Anche quest’anno, ennesima edizione del premio “Lettera a San Valentino”, la partecipazione è stata copiosa. Sono pervenute oltre 420 opere inerenti ai sentimenti nazionali italiani concernenti le emozioni che gli autori provano quest'anno.
Questi sentimenti, nonostante il progredire della cocente individualità - che non tiene conto della oblatività di condividerli con un'altra persona - sono ancora significativi che l'amore investe la coppia.
Domenica 1° marzo dalle 16 alle 18, a Graglia nel Casolare Reale Alta Valle dell'Elvo, si è svolta la premiazione pubblica dei vincitori della nostra provincia. La manifestazione si è chiusa un rinfresco a cura dell' Hortus Otii.