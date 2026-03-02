Bando Armonia in luce: tutelare e valorizzare il paesaggio biellese

Ammonta a 450 mila euro il budget complessivo del nuovo bando “Armonia in luce” messo a punto da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione Compagnia di San Paolo con l’obiettivo di sostenere progetti integrati finalizzati al miglioramento dei contesti paesaggistici, ambientali ed urbani, di qualità e identitari del territorio della Provincia di Biella, e alla loro valorizzazione e fruizione. Un intervento di grande importanza che vede una sinergia proficua tra i due enti che si impegneranno come segue: € 300.000 stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; € 150.000 stanziati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo

Il nuovo bando, che rappresenta un’evoluzione del precedente “Armonia+” della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Bando “In Luce_ Valorizzare e raccontare le identità culturali del territorio” della Fondazione Compagnia di San Paolo, risponde appieno alle indicazioni del Protocollo d’Intesa Acri-Mef, della Carta delle Fondazioni e dall’Acri in particolare per quanto riguarda il potenziamento delle “erogazioni in pool” come modalità volta a promuovere lo sviluppo di collaborazioni con altri soggetti erogatori - fra cui fondazioni di origine bancaria - e ad attirare ulteriori risorse economiche sui territori di riferimento attraverso processi condivisi di partecipazione.

Le strategie delle Fondazioni CR Biella e Fondazione Compagnia di San Paolo per il 2025-2028 convergono attraverso questo bando sulla valorizzazione del patrimonio locale in un'ottica di sviluppo sostenibile. La Fondazione CR Biella punta su una visione integrata che unisce crescita culturale, sociale ed economica attraverso la coprogettazione e tavoli tematici, parallelamente, la Fondazione Compagnia di San Paolo tramite le sue Missioni Creare attrattività e Custodire la bellezza è impegnata nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale al fine di contribuire alla tutela e all’attrattività dei territori, in una prospettiva di turismo sostenibile.

Entrambi gli enti collaborano per rafforzare l'attrattività territoriale, incentivando il turismo sostenibile e la transizione ecologica del Biellese. Lo strumento operativo cardine di questa sinergia è il re-granting, un modello di erogazione fondato sulla "fiducia strutturata" tra i due enti partner. Tale metodo permette di agire con progettualità territoriali più mirate, ottimizzando gli oneri amministrativi e la gestione delle risorse; la strategia comune mira a trasformare la gestione dei beni in una prassi di manutenzione di lungo periodo, prevenendo il degrado paesaggistico. L'obiettivo condiviso è generare impatti duraturi che consolidino l'identità locale e rendano il territorio più ospitale per residenti e visitatori.

“Dopo la positiva esperienza del bando Armonia+ con Armonia in luce facciamo un passo avanti decisivo: grazie all’alleanza tra Fondazione CR Biella e Fondazione Compagnia di San Paolo, mettiamo a disposizione ben 450.000 euro per la rinascita del nostro territorio. L’unione di risorse e competenze per proteggere la bellezza del paesaggio biellese promuoverà una cultura della cura costante che trasformi i nostri luoghi in spazi vivi e accoglienti. L'impatto sarà concreto: renderemo il Biellese una meta d'eccellenza per il turismo sostenibile, creando nuove opportunità economiche e sociali. Collaborare "in pool" ci permetterà di essere più vicini alle comunità, semplificando l'accesso ai fondi per chi ha idee innovative ma poche risorse amministrative. Insieme, costruiremo un futuro dove natura, cultura e identità locale diventano il motore di uno sviluppo duraturo» commenta Michele Colombo Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Con “Armonia in luce” la Fondazione Compagnia di San Paolo affianca al sostegno economico competenze, esperienza e accompagnamento, mettendo a disposizione metodi e strumenti per rafforzare la qualità delle progettazioni e la solidità dei partenariati locali. Le esperienze maturate con i bandi “In Luce” e “Territori in Luce” confermano quanto il Biellese sappia trasformare la cura del paesaggio in una leva di sviluppo: per consolidare questa traiettoria porteremo sul territorio anche competenze maturate sul Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte, valorizzandole nell’accompagnamento e nella valutazione delle proposte. L’obiettivo è unire cura e gestione dei beni paesaggistici a nuove forme di valorizzazione e fruizione, in una prospettiva di turismo sostenibile e crescita delle comunità», dichiara Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Sono ammesse al bando iniziative ricomprese nelle seguenti Aree: Area Cultura e Territorio della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella; Missioni Creare attrattività e Custodire la bellezza dell’Obiettivo Cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo

Gli obiettivi strategici del bando che si intendono raggiungere sono: la conservazione e la rigenerazione del patrimonio artistico culturale e del valore storico e identitario del territorio; il recupero e la tutela di ambienti, luoghi e spazi della provincia di Biella con l’obiettivo di determinare un impatto positivo sul paesaggio e incentivare nuove prospettive di valorizzazione, fruizione e rinaturalizzazione del Biellese; il rafforzamento di una riflessione sul paesaggio attraverso la sperimentazione e la diffusione di buone pratiche; la promozione e lo sviluppo di un’offerta turistica sostenibile nella provincia di Biella; l’attivazione di reti territoriali, pubblico-private che punti sullo sviluppo e sull’attestazione di modelli gestionali e di competenze dei soggetti e dei progetti, in un’ottica post PNRR.

In particolare, gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere sono i seguenti: promuovere azioni finalizzate al miglioramento dei contesti paesaggistici, ambientali e urbani; favorire una migliore conoscenza dei caratteri e dei valori del paesaggio locale così come evidenziati nel Piano Paesaggistico Regionale Piemonte; migliorare le pratiche e/o le procedure di gestione e trasformazione del territorio; promuovere e sostenere progetti che valorizzino le identità e il patrimonio paesaggistico e culturale del Biellese in una prospettiva di offerta turistico-culturale sostenibile riguardo alle risorse ambientali, allo sviluppo delle economie locali e al rafforzamento delle reti sociali; incoraggiare la creazione di sistemi di governance territoriali (solidi e rappresentativi) capaci di favorire e accrescere l’attrattività turistica e il posizionamento del proprio contesto locale.

Il bando intende finanziare: progetti con pluralità di azioni tra loro integrate, finalizzate al miglioramento dei contesti paesaggistici, ambientali ed urbani, di qualità e identitari del territorio della Provincia di Biella, e alla loro valorizzazione e fruizione; interventi innovativi ed efficaci per la realizzazione di un’offerta turistica sostenibile nella provincia di Biella e per la valorizzazione dei contesti paesaggistici locali; iniziative volte a rafforzare l’impatto ambientale positivo, lo sviluppo sostenibile del territorio e l’attivazione di sinergie con altri contesti territoriali.

Le proposte dovranno essere finalizzate alla creazione di un’offerta turistica sostenibile, con particolare attenzione al turismo naturalistico, all’ecoturismo, all’accessibilità, alla crescita delle economie locali e al coinvolgimento delle comunità locali, soprattutto dei giovani. I progetti dovranno comprendere anche azioni di comunicazione e promozione, al fine di posizionare e rendere attrattiva, almeno a livello regionale, la propria offerta in una prospettiva turistica. Il bando è attivo dal 2 marzo 2026. Il termine di presentazione delle richieste di contributo è previsto alle ore 16.00 del 30 giugno 2026. I progetti dovranno realizzarsi a partire da ottobre 2026 e concludersi nel entro febbraio 2028. La richiesta di contributo non potrà essere superiore all’80% dei costi totali del progetto e il contributo massimo erogabile non potrà essere superiore a € 75.000,00.

La parte restante potrà venire coperta attraverso risorse dei richiedenti, da cofinanziamenti o eventuali altre entrate. Il contributo sarà suddiviso tra i partner a cura dell’ente capofila e la logica nonché la misura della redistribuzione delle risorse del contributo è da considerarsi parte integrante del progetto. Nell’ambito del bando verrà inoltre avviato un percorso di approfondimento incentrato sul Piano Paesaggistico della Regione Piemonte (PPR) e rivolto agli enti partecipanti e articolato in due momenti. Si svolgerà un incontro in presenza di inquadramento sugli elementi di strategia del PPR negli ambiti di paesaggio coinvolti; verranno erogate ore di consulenza “a sportello” per i progetti che vogliono approfondire il tema, in vista della candidatura al Bando. Per i progetti selezionati è previsto inoltre un successivo accompagnamento nella fase di implementazione delle iniziative, prevedendo di approfondire, sviluppare e delineare le strategie volte ad attivare percorsi di valorizzazione del territorio e di sviluppo del turismo sostenibile. Il monitoraggio dei risultati del bando verrà realizzato attraverso strumenti specifici.

Secondo la Convenzione Europea sul Paesaggio, il paesaggio “designa una determinata parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Inoltre “il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”.

In linea con tali assunti e riconoscendo il valore culturale del paesaggio, nell’ottobre del 2017 il Piemonte, terza regione italiana dopo Puglia e Toscana, ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale. Il Piano, redatto in attuazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è uno strumento di pianificazione che definisce una politica di tutela e valorizzazione del paesaggio includendo numerose discipline complementari tra esse e una visione allargata a tutti gli enti competenti per il governo del territorio. Nel caso del Piemonte, il Piano è strutturato in 76 ambiti di paesaggio per ognuno dei quali si enunciano gli obiettivi per la qualità paesaggistica e la definizione di indirizzi e prescrizioni normative rivolte agli altri strumenti di pianificazione.

Proprio gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite riconoscono le identità culturali e ambientali quali driver di crescita sostenibile dei luoghi e delle comunità che li abitano. In particolare, la valorizzazione delle vocazioni e dei beni culturali e paesaggistici dei territori sono sempre più centrali in proposte di sviluppo economico e sociale che guardano al settore del turismo sostenibile. La United Nations World Tourism Organization, già nella Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, definisce il turismo sostenibile come “tollerabile a lungo termine dal punto di vista ecologico”, “attuabile sul piano economico”, “equo sul piano economico e sociale per le comunità locali”. In tale scenario, in questi anni forme di turismo sostenibile si sono progressivamente definite e diffuse quali azioni volte alla crescita dei luoghi nel rispetto dell’ambiente, delle comunità e delle economie locali. Altresì gli SDGs riconoscono che un modello di uno sviluppo locale sostenibile debba essere sostenuto da una governance che favorisca l’armonizzazione delle tre sopracitate dimensioni (ambientale, economica e sociale), ovvero dalla capacità di una rete locale di attori del territorio di definire un progetto strategico comune finalizzato allo sviluppo del territorio stesso.

La provincia di Biella, in questi anni, si è distinta per una sempre più ricca offerta turistica che ha posto il proprio paesaggio al centro delle proposte di valorizzazione e attrattività del territorio: progetti di “turismo naturalistico” caratterizzati dalla fruizione di parchi, aree di interesse ambientale e paesaggistico con attività di tipo sportivo, esperienziale, culturale, ma anche proposte di “ecoturismo” dove l’interesse è posto sugli ambienti naturali e sui beni culturali dei luoghi e che presuppongono un’esperienza turistica in cui è in primo piano l’attenzione alla tutela e alla conservazione dei beni paesaggistici. Altresì esperienze positive intercettate e sostenute nell’ambito dei Bandi “IN LUCE” e “Territori in Luce”, promossi dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, hanno restituito la capacità del Biellese di proporre progettazioni attivate da partenariati composti da attori locali diversi in una comune condivisione strategica di finalità ed obiettivi.

Il territorio biellese rappresenta quindi un contesto particolarmente interessante in cui sperimentare progetti che sappiano fondere interventi di attenzione, cura e gestione dei beni paesaggistici con azioni volte alla loro valorizzazione in una prospettiva di offerta turistica capace di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio, delle sue economie e delle sue comunità. Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, attraverso il bando “Armonia+”, con il sostegno a interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio ambientale della Provincia, ha visto generare un impatto positivo e duraturo sul territorio e ha favorito nuove prospettive di valorizzazione, fruizione e rinaturalizzazione del Biellese.

Il miglioramento dei contesti paesaggistici, ambientali e urbani si è integrato ad interventi che hanno incluso l’impiego di opere artistiche, installazioni, elementi di design e progetti di sistemazione del verde, nonché interventi di riqualificazione, finalizzati all’eliminazione o alla mitigazione di elementi incongrui rispetto all’ambiente circostante. Le iniziative promosse hanno agito per il riconoscimento di un ruolo attivo delle comunità locali nei processi decisionali che riguardano il paesaggio, favorendo così occasioni di maggiore identificazione dei cittadini con i territori e le città in cui vivono.

Per l’analisi del contesto di riferimento si rimanda al rapporto annuale di OsservaBiella - Osservatorio territoriale del Biellese presente sul sito www.osservabiella.it all’osservatorio turistico del Biellese https://www.fondazionebiellezza.it/sezione-progetti/osservatorio-turistico/ e allo Studio del Turismo nel Biellese (analisi e strategia) realizzato da GAL -Montagna Biellesi https://www.montagnebiellesi.it/studio-turismo-biellese/