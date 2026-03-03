 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 03 marzo 2026, 07:00

Da “Su Nuraghe” una paròla piemontèisa al mèis, Marzo 2026, «E» come «ERBO»

Pagina con incipit “E”, Sacramentarium Episcopi Warmundi (Sacramentario del Vescovo Warmondo di Ivrea): fine secolo X, Ivrea, Biblioteca Capitolare, Ms 31 LXXXVI). Priuli Verlucca,1990, copia posseduta a Biella dal Comm. Mario Coda

Omaggio dei Sardi dell’Altrove alla terra di accoglienza, “omagià daj Sardagneuj fòra ’d Finagi” che fanno capo al Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella. Erbo è parola che accompagna il terzo mese dell’anno 2026 come la si ritrova in Gianrenzo Clivio, in “Barba Tòni”, Barbo Toni Boudrìe e nella ricca produzione letteraria di “Tavo Burat”, Gustavo Buratti Zanchi.

Erbo s.m. [bot.] albero || sol e beus, da sò erbo gabus a braja ël diav ëd montagna [Clivio] = solo e afflitto dal suo albero cavo strilla l’allocco || e la sapiensa a l’era ‘l frut d’un erbo [Clivio] = e la sapienza era il frutto d’un albero || galucio d’òr brilio sle gese ma erbo e pra e tut ël pì bel mangià daj rat, andàit a rabel [Tavo] = galletti d’oro brillano sulle chiese, ma alberi e prati, e tutto il più bello divorato dai topi, andato alla malora || a l’é për mi che dosman j’erbo a cioson-o tra ‘d lor un secret [Tavo] = è per me che pian piano gli alberi bisbigliano tra loro un segreto || e l’erbo d’invern, che parèj ëd n’òs a ven fòra dal gran còrp agravà dla tera [Tavo] = e l’albero d’inverno, sporgente come un osso dal gran corpo offeso della terra || e tòto e tòte, còtie ‘d pel e ‘d còte, a van sota ij tò erbo dla cocagna [Barba Tòni] = e giovani e giovinette vanno sotto i tuoi alberi della cuccagna.

C.S. Sergi Girardin (Sergio Maria Gilardino), Su Nuraghe

