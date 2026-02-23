Cross, Chiara Munaretto si laurea campionessa negli Under 23 a Selinunte

Ottima prestazione della candelese Chiara Munaretto, portacolori della Futuratletica Piemonte che ieri, domenica 22 febbraio, ai Campionati Italiani di Cross a Selinunte, in Sicilia, ha gareggiato nel cross corto, vincendo il titolo italiano promesse (U23) e medaglia d’argento assoluta.

Queste le impressioni della talentuosa atleta biellese al rientro ieri notte presso l'aeroporto di Malpensa: "Il percorso mi è piaciuto molto, si addiceva alle mie caratteristiche, abbastanza scorrevole e senza troppo fango. Sono molto soddisfatta per la gara anche se un po’ dispiaciuta di non aver vinto anche la classifica assoluta. Questo weekend sarò nuovamente in gara ad Ancona ai campionati italiani indoor assoluti (1500 sabato metri e 3000 metri domenica), mentre il 14/15 marzo gareggerò a Cassino alle Universiadi di Cross, dove ovviamente non mi risparmierò dal cercare un altro importante risultato".