Running: Mongrando in Alto, sport e comunità: 160 partecipanti tra runner e camminatori FOTO e VIDEO

Mongrando in Alto, sport e comunità: 160 partecipanti tra runner e camminatori FOTO e VIDEO

Buona partecipazione oggi a Mongrando per l’11ª edizione della Mongrando in Alto, la corsa podistica non competitiva e camminata organizzata da La Vetta Running ASD. Sono stati circa 100 i runner e 60 i camminatori che hanno preso parte all’iniziativa, confermando l’apprezzamento del territorio per un appuntamento ormai fisso nel calendario locale.

La partenza è avvenuta dalla Parrocchia di San Lorenzo, punto di ritrovo per atleti e appassionati. Il percorso di circa 5,6 chilometri ha alternato tratti in salita e scorci panoramici, valorizzando il paesaggio del Biellese e offrendo un tracciato adatto sia a chi corre sia a chi sceglie la camminata o il nordic walking.

Clima sereno e atmosfera partecipata hanno accompagnato l’intera mattinata, in un evento che unisce promozione dello sport all’aria aperta, spirito di comunità e attenzione alla dimensione solidale che da sempre caratterizza la manifestazione.

La Mongrando in Alto si conferma così un appuntamento capace di coinvolgere atleti di ogni livello, famiglie e appassionati, nel segno del movimento e della condivisione.