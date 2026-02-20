Valdigne Triathlon, riconoscimento per la vittoria nel Campionato Italino di Società

A Rivoli si sono svolte le Premiazioni per gli atleti appartenenti a team piemontesi che si sono distinti nella stagione sportiva 2025.

A fare gli onori di casa, il Presidente di FiTri Piemonte, Carlo Rista con i suoi consiglieri, presenti molti rappresentanti delle società del Piemonte e della Valle d'Aosta ed hanno onorato con la loro presenza il sindaco di Rivoli, Alessandro Errico, il presidente del CONI Piemonte, Stefano Mossino e il direttore sportivo della Federazione Italiana Triathlon, Simone Biava, presenti le olimpioniche Beatrice Lanza e Nadia Cortassa ora impegnate a far crescere le nuove generazioni di Tritahleti.

Per i colori di Valdigne Triathlon sono stati inseriti nella lista dei premi i seguenti Atleti (per i risultati conseguiti nel Campionato Giovanile Piemonte-Valle d'Aosta, per i risultati nella Coppa delle Regioni e per i Titoli Italiani nella disciplina del Triathlon), non tutti hanno potuto partecipare alla splendida premiazione per impegni personali, li vogliamo giustamente ricordare Tutti in questo elenco:

CATEGORIE GIOVANILI

- Thomas Zecchini (4° posto nella Coppa delle Regioni)

- Giovanni Durando (Partecipazione alla Coppa delle Regioni e argento nella Classifica Finale del Campionato Piemonte e VdA cat YA)

- Alice Ventre (4° posto nella Coppa delle Regioni, Convocazione in Nazionale Giovanile e argento nella Classifica Finale del Campionato Piemonte e VdA cat YB)

- Cecilia Lorenzoni (Partecipazione alla Coppa delle Regioni)

- Costanza Antoniotti (oro nella Coppa delle Regioni, Convocazione agli Europei Junior, argento nella Classifica Finale del Campionato Piemonte e VdA cat Junior)

- Erica Pordenon (4° posto nella Coppa delle Regioni)

- Federico Cagnin (Partecipazione alla Coppa delle Regioni)

- Giacomo Frassati (4° posto nella Coppa delle Regioni)

- Marco Sabbatini (oro Campionato Piemonte e Vda cat Junior)

CATEGORIE MASTER

- Sara Speroni (Campionessa Italiana M1 Triathlon Olimpico, Oro classifica finale del Campionato Piemonte e VdA cat. M1)

- Monica Cibin (Oro nella Coppa delle Regioni Senior Master e Campionessa Italiana M3 di Triathlon Sprint)

- Tiziana Squizzato (Campionessa Italiana M3 di Triathlon Super Lungo)

- Silvia Visaggi (Plurimedagliata Internazionale in qualità di Guida della Paratriathleta Francesca Tarantello)

Per i colori verde-turchese-oro di Valdigne Triathlon la grandissima soddisfazione di essere premiati per la vittoria del Campionato Italiano di Società 2025 di fronte alla platea gremita da team ed atleti.

Dai membri della società è giunto un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti e ai team per questa nuova stagione agonistica 2026 del Triathlon italiano.