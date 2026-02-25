Sordevolo, “Monte Mars Sky Marathon”: ultimi giorni per iscriversi a una quota promozionale FOTO e VIDEO

Ultimi giorni per iscriversi alla “Monte Mars Sky Marathon” usufruendo di una tariffa promozionale. Le iscrizioni a 45,00 euro dovranno essere effettuate entro sabato 28 febbraio 2026, data a partire dalla quale sarà ancora possibile iscriversi, ma a un prezzo maggiorato. Di seguito il link per la procedura: https://www.wedosport.net/sky-marathon-monte-mars-2026/Iscrizioni

La “Monte Mars”, gara di Trail Running organizzata da Alberto Monticone e Luigi Nicoletto, è la prima edizione di Sky Marathon sul territorio biellese in assoluto: l’evento rappresenta una grande attrattiva non solo per gli atleti biellesi, ma anche per runner provenienti da tutta Italia. Si tratta pertanto di un’occasione per far conoscere le bellezze della nostra zona, area in costante crescita negli ultimi anni.

La “Monte Mars” partirà da Sordevolo alle ore 7:00 e si svolgerà il 5 luglio 2026, in contemporanea all’annuale competizione “Sordevolo-Coda”. Entrambe le gare fanno parte del circuito “Trail Turismo Csen”, a cui è possibile iscriversi gratuitamente tramite il sito ufficiale di Csen Biella (https://lnx.csenbiella.it/).

