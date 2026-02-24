Biella Rugby, buone prove e ottime prestazioni per le squadre giovanili

CADETTA

22.02.26 a Biella Rugby v Rugby Novara 43-24 (26-19)

Mete: Salussolia, Zavallone (2), Grandi, Passuello, Longo, Bottero. Trasformazioni: Salussolia (4)

Biella Rugby: Negro; Pagliano (31’ Longo), Tosetti, Moretti, Nardi (71’ Blotto); Salussolia, Defilippi (51’ Fusaro); Givonetti (cap.) (57’ Mafrouh), Grandi (75’ Panatero), Zacchero; Chtaibi (41’ Bottero), Passuello; Zavallone, Bortolot (64’ Vaglio Moien), Agnolio.

Davide Vaglio Moien, coach: “Concludiamo la prima fase dell’anno con una bella vittoria, i ragazzi scendono in campo motivati e portano a casa un bel risultato. Peccato che in alcuni frangenti abbiano concesso forse un po’ troppo. Prepareremo con attenzione la seconda parte del campionato”.

UNDER 18

22.02.26 ad Asti, Monferrato v Biella Rugby 7-32 (0-15)

Mete: Parnenzini (2), Meneghetti, Grillenzoni. Trasformazioni: Salussolia, Pavesi (2). Calci di punizione: Pavesi (2)

Biella Rugby: Grillenzoni; Salussolia (65’ Dal Molin), Baiguera, Pavesi, Parnenzini; Meneghetti, Bocchino; Protto, Deni (60’ Perju), Rossi (cap.); Avanzi, Bredariol; Borio (60’ L. Rossi), Ferro, Curatolo.

Nicola Mazzucato, coach: “Bella prova dei ragazzi che affrontando la squadra prima in classifica ritrovano una prestazione ottima in tutte le fasi di gioco. Punti in classifica sudati e meritati. Avanti così e complimenti a tutti”.

UNDER 16

22.02.26 Cogoleto v Biella Rugby 21-59 (7-40)

Mete: Balducci (3), Ghilardi (2), Bertone, Gobbi, Di Girolamo, Paggi. Trasformazioni: Bertone (6), Balducci.

Andrea Caputo, coach: “Nonostante il risultato finale lasci pensare a una partita facile, la prestazione dei nostri ragazzi è stata lontana da quella a cui siamo abituati. La levataccia mattutina, il viaggio, il campo non in perfette condizioni e la consapevolezza di essere più forti hanno certo influito sulla qualità della performance ma è evidente che senza la concentrazione giusta tutto diventa più difficile”.

UNDER 14

21.02.26 Biella Rugby v VII Torino 7-45

Biella Rugby: Bolzoni; Piacenza, Blanco, Poli, Frigerio; Chiodelli, Armenia; Squara; Andreotti, Allera; Angeletti, Scanavino, Squara. A disposizione: Succio, Corchia, Leonzio, Giansetto, Vella, Castillo, Brunetti.

Giacomo Foglio Bonda, coach: “Nonostante il risultato siamo contenti della prestazione dei nostri ragazzi. Avevamo chiesto loro di dare il massimo e lottare l’uno per l’altro e l’hanno fatto fino all’ultimo minuto. Abbiamo tenuto bene il primo tempo, poi le individualità degli avversari sono venute fuori e non siamo più riusciti a concretizzare. Ho visto tante belle cose in attacco”.

UNDER 12

21.02.26 a Ivrea Festa del Rugby con: Ivrea, Biella Rugby, VII Torino, Stade Valdotain

Biella Rugby: Baiguera, Castillo, Doma, Gallia, Gnesotto, Marinone, Milotta, Oldrini, Pegoraro, Poli, Quaregna, Racanelli, Scaramal, Sciuto, Serio, Siletti, Somrani, Tagliabue, Ubertalli, Raso.

Emanuele De Lise, coach: “Ottima giornata di rugby, tutti i ragazzi hanno mostrato un'attitudine positiva, mostrando molto miglioramenti soprattutto su aspetto difensivo e di ricerca dello spazio. Nota di merito per tutti i ragazzi che hanno iniziato in questa stagione, che stanno migliorando a vista d'occhio”.

UNDER 10

21.02.26 a Grugliasco Festa del Rugby con: Biella Rugby, BRC, CUS Torino, Collegno, Moncalieri, CUSPO, Volvera, Val Tanaro, Alessandria

Biella Rugby: Siletti, Bertone, Soumah, Poverello, Di Costa, Dama, Pavanati, Costalunga, Lacagnina, Liprandi, Mello Rella, Serio, Tonetti, Lai, Avella.

Samuele Negro, coach: “Ottima prova dei bimbi che dimostrano la qualità portata negli allenamenti, secondi solo ai padroni di casa”.

UNDER 8

21.02.26 a Grugliasco Festa del Rugby con: Biella Rugby, CUS Torino, Collegno, Volvera, Moncalieri, CUSPO, Val Tor Ale

Biella Rugby Verde: Borrione, Filiberti, Gaida, Gatto, Iacobellis, Liprandi.

Biella Rugby Gialla: Cedolini, Ottino, Gatto, Heery, Valente.

Veronica Sellone, coach: “Ottima partita degli Orsetti. Partenza un po’ lenta, con qualche difficoltà a organizzarsi e seguire il gioco. Poi però grandissima ripresa: più attenzione, più voglia e gioco molto più di squadra. Bellissime le tante mete, nate da passaggi semplici, sostegno e buone corse negli spazi. Bravi tutti, soprattutto per come hanno reagito e migliorato durante le partite”.

UNDER 6

21.02.26 a Grugliasco Festa del Rugby con: Biella Rugby, BRC, CUS Torino

Biella Rugby: Nardone, Heery, Vagliani, Marsengo, Fusaro, Campitelli, Borrione.

FEMMINILE U18

22.02.26 a Grugliasco, Volvera v Fenici 25-25 (24-0)

Fabio Pirola, coach: “Partita intensa per le Fenici che sfidano il Volvera sul campo di Grugliasco. Le giocatrici ingaggiano un gioco intenso e particolarmente fisico, mostrando notevole determinato, purtroppo però le azioni sono spesso non si finalizzano a meta per errori marginali e concentrazione. Concludono in pareggio con un 25 a 25. Le giocatrici escono dal campo avendo dimostrato una notevole crescita ma ancora sotto le loro attese. Attendono il prossimo incontro per rifarsi e portare a casa una vittoria”.