Famiglie Pic-nic, un progetto rivolto a bambini e famiglie: incontri a Vigliano e Cossato

Il comune di Vigliano Biellese ha aderito anche quest'anno al progetto Famiglie Pic Nic, giunto alla terza edizione. L'iniziativa prevede un percorso "a fette" dove bambine, bambini e famiglie potranno incontrarsi, conoscersi e divertirsi esplorando i luoghi del territorio con giochi e laboratori in modo da creare la loro "pizza dell'amicizia".

E' possibile prendere parte a un singolo evento oppure partecipare a tutti! Ogni incontro è abbinato a un colore; per riconoscersi fra famiglie del pic nic, puoi partecipare indossando un accessorio del colore assegnato.

La prima data è quella del 28 febbraio, con letture animate e giochi a Cossato, nei locali di Villa Ranzoni. Seguirà l'incontro a Vigliano Biellese, in Biblioteca, venerdì 17 aprile, alle 16.45, dal titolo "Narrazioni con il kamishibai". Prossimamente, saranno indicate le date degli incontri successivi.