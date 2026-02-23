Biellese, quinta edizione dei Campionati studenteschi di Broomball: tutti i vincitori FOTO e VIDEO

Grande divertimento e agonismo nella quinta edizione dei Campionati studenteschi di Broomball che si sono svolti nella pista di pattinaggio su ghiaccio di Oropa.

Si tratta di uno sport importato dal Canada che permette anche a chi non ha dimestichezza con il pattinaggio su ghiaccio di simulare una partita di hockey utilizzando scarpe da ginnastica, una mazza modellata sulla forma di una vecchia scopa di saggina mozzata e una palla in gel simile a quella utilizzata per la pallamano. È nato nei paesi freddi del nord America grazie all’inventiva di bambini che, non avendo a disposizione materiale tecnico e palazzetti del ghiaccio per giocare ad hockey, si accontentavano di giocare sui laghi e sui fiumi ghiacciati con scarpe invernali, una vecchia scopa e una palla, spesso fatta di stracci cuciti. Oggi il broomball (chiamato in francese ballon-balai) è diventato uno sport codificato con regolari campionati e giocato in molti palazzetti del ghiaccio nel mondo. In Italia la FISG (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) ha una sezione dedicata a questo sport che si gioca soprattutto nei palazzetti del Triveneto. Nel Biellese, già nel 1983, fu proprio il neodiplomato prof. Bidese Massimo a dar vita a questa attività sportiva nel pattinaggio su ghiaccio di Caulera in Panoramica Zegna, importandolo da Torre Pellice. Dopo 15 anni di tornei avvincenti, con quasi 20 squadre iscritte ogni anno, il cambiamento climatico ha reso difficile il mantenimento della pista naturale in quella località, ma da qualche anno il tenace e appassionato Massimo ha ripreso la promozione degli sport del ghiaccio nella pista di Oropa, realizzata dall'associazione da lui stesso fondata e che oggi presiede. Cinque anni fa si è tenuta la prima edizione dei campionati studenteschi della provincia, con 8 squadre partecipanti provenienti dagli istituti superiori biellesi.

Grazie all'iniziativa dell'Ufficio Scolastico Provinciale, ha visto partecipare oltre 200 alunni delle scuole secondarie di secondo grado, accompagnati dai loro insegnanti di scienze motorie, cimentarsi in questa attività sportiva dai primi di dicembre ad oggi con l'ausilio dei tecnici dell'ASD che li hanno eruditi alle attività del ghiaccio. In questa edizione dei campionati si sono iscritte cinque squadre che hanno aderito alla proposta. Ogni squadra, mista di maschi e femmine era composta da almeno 6 elementi di cui 5 in campo e sempre con almeno due ragazze in gioco. Il broomball ha infatti come caratteristica quella di essere uno sport molto inclusivo: tutti i ragazzi e ragazze che si sono cimentati sono immediatamente riusciti a immergersi nella competizione divertendosi, cadendo e rialzandosi velocemente per non perdere l'azione. Anche chi normalmente fatica ad entrare nello spirito e nelle meccaniche dei giochi di squadra più conosciuti trova fiducia, entusiasmo, partecipazione e divertimento, spesso inaspettato anche per i ragazzi stessi. Nella giornata di venerdì 20 febbraio le squadre sono arrivate puntuali alle 8:15 ad Oropa per il sorteggio dei gironi e alle ore 9:00 sono iniziate le partite su un ghiaccio lucido che è diventato sempre più scivoloso e divertente con il passare delle ore. Alle ore 12.15 è iniziata la finale per il primo e secondo tempo. Un girorene a 5 squadre ha selezionato le finaliste che si sono poi scontrate in appassionanti partite di finale. Il terzo e quarto posto se lo sono giocati la squdra dei CULTUR con tro gli ASSIRI. Dopo i due tempi regolamentari il risultato di zero a zero ha visto la vincita ai rigori da parte dei CULTUR. La finale primo e secondo posto invece è stata giocata dai ROBUR contro i SINTI a vincere sono stati i Robur per 2 a 1. Dopo un primo tempo chiuso sul 2 a 0 i Robur si sono chiusi in difesa e grazie alla bravura del loro portiere hanno portato a casa la finale.

La squadra vincitrice era composta dagli alunni di terza del Liceo Classico e Lnguistico: La Rocca Francesco, Gramagna Diego, Nuvoloni Flavio, Guarnieri Tommaso, Fava Sofia, Manini Bianca, Poliforni Alice, Ronda Alessandro, Strilchuk Olena. Ottima l'organizzazione messa in campo dall'ASD e C. Conca d'Oropa che si è proposta anche per organizzare i Campionati studenteschi di orienteering in primavera.