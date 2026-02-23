Bielmonte celebra lo sci d’epoca con il Trofeo Ferragut: “La miglior edizione di tutti i tempi” FOTO

“A detta dei partecipanti è stata la miglior edizione degli ultimi tempi. Siamo davvero soddisfatti dell'affluenza e del gradimento generale riscontrato. L'obiettivo è di migliorare sempre di più, anno dopo anno”. Parola di Claudio Lanza, organizzatore dello Slalom Storico “Trofeo Mario Ferragut”, giunto alla settima edizione e andato in scena nella giornata di sabato 21 febbraio sulle piste di Bielmonte. È stata l'occasione per unire uno sport come lo sci e la sua memoria storica, fin dagli albori, contrassegnata da legno, cuoio e pura tecnica.
Complice la bella giornata di sole, ben 71 sportivi hanno preso parte alla rievocazione, arrivando da molte regioni d'Italia, come Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Trentino e Veneto, oltre dalla vicina Svizzera (con 4 rappresentanti). La gara, inoltre, ha visto come ospite d'onore Piero Gros, oro olimpico nello slalom, omaggiato con una targa realizzata dall'artista (e sciatore) biellese Paolo Barichello. 5 le categorie presenti, con una grande novità: il monosci, molto in voga negli anni ’80.
Questi i primi tre delle varie categorie:
Pionieri Femminile
Manuela Bittel
Luisa Borri
Pionieri Maschile
Romeo Bittel
Massimo Passarella
Renato Schnydrik
Antichi Femminile
Mariagrazia Garella
Antichi Maschile
Danilo Comincini
Alberto Galli
Roberto Agliaudi
Telemark Maschile
Marco Gastaldi
Vintage Femminile
Elena Vezzulli
Anna Sala
Carolina Tosetti
Vintage Maschile
Leonardo Gamba
Matteo Magliola
Massimo Mosele
Monosci Maschile
Maurizio Giarolli
Mirco Cacciati
Andrea Broglia Frattin