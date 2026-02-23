Bielmonte celebra lo sci d’epoca con il Trofeo Ferragut: “La miglior edizione di tutti i tempi” FOTO

“A detta dei partecipanti è stata la miglior edizione degli ultimi tempi. Siamo davvero soddisfatti dell'affluenza e del gradimento generale riscontrato. L'obiettivo è di migliorare sempre di più, anno dopo anno”. Parola di Claudio Lanza, organizzatore dello Slalom Storico “Trofeo Mario Ferragut”, giunto alla settima edizione e andato in scena nella giornata di sabato 21 febbraio sulle piste di Bielmonte. È stata l'occasione per unire uno sport come lo sci e la sua memoria storica, fin dagli albori, contrassegnata da legno, cuoio e pura tecnica.

Complice la bella giornata di sole, ben 71 sportivi hanno preso parte alla rievocazione, arrivando da molte regioni d'Italia, come Liguria, Lombardia, Marche, Toscana, Trentino e Veneto, oltre dalla vicina Svizzera (con 4 rappresentanti). La gara, inoltre, ha visto come ospite d'onore Piero Gros, oro olimpico nello slalom, omaggiato con una targa realizzata dall'artista (e sciatore) biellese Paolo Barichello. 5 le categorie presenti, con una grande novità: il monosci, molto in voga negli anni ’80.

Questi i primi tre delle varie categorie:

Pionieri Femminile

Manuela Bittel

Luisa Borri

Pionieri Maschile

Romeo Bittel

Massimo Passarella

Renato Schnydrik

Antichi Femminile

Mariagrazia Garella

Antichi Maschile

Danilo Comincini

Alberto Galli

Roberto Agliaudi

Telemark Maschile

Marco Gastaldi

Vintage Femminile

Elena Vezzulli

Anna Sala

Carolina Tosetti

Vintage Maschile

Leonardo Gamba

Matteo Magliola

Massimo Mosele

Monosci Maschile

Maurizio Giarolli

Mirco Cacciati

Andrea Broglia Frattin