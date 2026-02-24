 / ALPINI

ALPINI | 24 febbraio 2026, 07:10

Arriva la Fagiolata Alpina, clima di festa a Brusnengo e Curino

Arriva la Fagiolata Alpina, clima di festa a Brusnengo e Curino (foto di repertorio)

Arriva la Fagiolata Alpina, clima di festa a Brusnengo e Curino (foto di repertorio)

Clima di festa anche nelle comunità di Brusnengo e Curino. Domenica 1° marzo è in arrivo la Fagiolata degli Alpini, in programma nei locali della sede del gruppo, in via Forte, a Brusnengo. Alle 11.30 avrà luogo la distribuzione, a cui seguirà il pranzo di comunità delle 12.30. Un'ottima occasione per trascorrere momenti sereni con le penne nere dei due paesi. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore