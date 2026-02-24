Arriva la Fagiolata Alpina, clima di festa a Brusnengo e Curino

Clima di festa anche nelle comunità di Brusnengo e Curino. Domenica 1° marzo è in arrivo la Fagiolata degli Alpini, in programma nei locali della sede del gruppo, in via Forte, a Brusnengo. Alle 11.30 avrà luogo la distribuzione, a cui seguirà il pranzo di comunità delle 12.30. Un'ottima occasione per trascorrere momenti sereni con le penne nere dei due paesi.
domenica 22 febbraio
giovedì 19 febbraio
mercoledì 18 febbraio
martedì 17 febbraio
lunedì 16 febbraio
