TT Biella: Giornata casalinga per le squadre di campionato FOTO

Nell’ultimo weekend, solo la formazione dei giovanissimi, che milita nel campionato regionale di serie D3, ha giocato fuori casa. Tutte le altre sei squadre hanno disputato gli incontri della quarta giornata del girone di ritorno tra le mura amiche del PalaSantoStefano. I sette incontri complessivi hanno avuto l’esito seguente: 6 incontri vinti in C2, D1, D2 (3) e D3 e 1 sconfitta in B2.

Serie B2 - Girone D.

La formazione di B2 del TT BIELLA Carrozzeria Campagnolo, che disputa il campionato nazionale di serie B2, ha incontrato i “secondi della classe” l’Area 172; la società cuneese, presente da pochi anni nel panorama pongistico regionale, nasce dalla fusione del TT. Savigliano e dell’Auxilium Bra e prende il nome dal prefisso telefonico del distretto di Savigliano, appunto 0172. Grazie all’inserimento di atleti di grande esperienza, provenienti dal territorio, quali Racca e Piacentini, e di validi innesti di giocatori che giungono da altre realtà sportive, quali Perri e Panzera, quest’ultimo da noi accasato sino alla scorsa stagione, la squadra sta rapidamente scalando la classifica. Quest’anno la società ha posto come obiettivo la promozione in serie B1, ma dovrà fare i conti con l’altra armata del girone, l’A4 di Verzuolo, già vincitrice, nello scontro diretto, con il punteggio di 5 a 4.

Contro il TT BIELLA Carrozzeria Campagnolo, con Sergei Mokropolov nella sola veste di coach, i cuneesi si sono imposti con il punteggio di 5 a 1. Nonostante la sconfitta di squadra, i biellesi portano a casa un punto dal peso specifico altissimo: a firmarlo è stato il diciassettenne Giacomo Forno. Il giovane talento ha sfoderato una prestazione impeccabile contro il quotato Panzera, superandolo al termine di una battaglia tesissima (11-13 al quinto set). Un successo che certifica la crescita tecnica di Forno e ne proietta l'autostima verso i prossimi impegni stagionali. Hanno completato i rispettivi schieramenti David Dabbicco e Matteo Passaro per il TT Biella, e la coppia Perri-Racca per gli ospiti.

Classifica: A4 Verzuolo Scotta,22; Asd Area 172,20; Villaggio Sport Tt,16; T.T. Enjoy Fornoo Senza Glutine,8; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,8; Luigi Rum Compagnia Unica,6; Asd Tt Gasp Moncalieri,4; Asd Cus Torino,2.

Serie C2 - Girone A.

La compagine del TT BIELLA Farmacia Balestrini, che milita nel campionato di C2, ha incontrato l’Ossola 2000, cenerentola del girone. Vittoria per 5 a 1, con il punto della bandiera conquistato dal veterano Ceciliato su Giacomo Cenedese, già vincente, nella partita d’esordio, con Daniele. Tutto facile per il capitano Luca Lanza che s’impone a Ceciliato e Loforese e per Lodovica Motta con i due punti ottenuti con Loforese e Daniele.

Classifica: Tt Novara C,14; G.S. G. Regaldi Novara,14; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,10; Asd Tt Gasp Moncalieri B,8; Asd Splendor - Unipol Di Bocchio,8; Tennis Tavolo Torino C,8; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,4.

Serie D1 – Girone C.

Agevole anche la vittoria della formazione del TT BIELLA Biella-Legno, nel campionato di D1. I biellesi, opposti al team meno quotato del Valledora Alpignano, si sono imposti con il punteggio di 5 a 1. Un punto per Federica Prola, battuta da Rizzo, su Faretra, due di Gabriele Marfisi, su Zammarano e Faretra e due di Stefano Torrero su Rizzo e Zammarano. Il capitano Stefano Erba ha diretto dalla panchina i compagni di squadra.

Classifica: Coumba Freide A,19; Tt. Biella-Legno,18; Asd Splendor - Gentile Impianti,16; Coumba Freide B,15; Tt Vercelli Team Bosco,10; Valledora Alpignano Superpigiamini,8; Valledora Alpignano Top Gun,4; Sisport B,2.

Serie D2 – Girone A.

La squadra del TT Biella - Pizzeria Giordano era opposta al Baveno. I portacolori lanieri, che hanno schierato, tra le loro fila, il giovane Alessandro Rizzo che, a fine marzo, prenderà parte, in Bulgaria, al WTT Youth Contender di Panagyurishte, si sono imposti ai lacuali con il punteggio di 4 a 2. Due punti di Rizzo su Scodes, vendicando così l’inopinata sconfitta patita all’andata, e su Citterio, e un punto a testa per Federico Arno su Citterio e per Gianni Massazza contro Tonini. I due punti degli ospiti arrivano, a risultato ormai acquisito, per mano di Tonini in rimonta su Federico Arno (-5/-9/11/8/7) e di Scodes su Gianni Massazza.

Classifica: Tt. Ossola 2000 Junior,17; Tt. Oleggio B Bar Italia 61,17; Tt. Ossola A Mulino San Giorgio,13; Tt Novara A,13; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,13; Baveno B,6; Asd Splendor - Siviero Elettronica,6; San Giuseppe,1..

Serie D2 – Girone C.

Nel girone C nel campionato di D2, la formazione del TT Biella - Barbera Auto, opportunamente rinforzata con l’inserimento dell’altro “enfant terrible” del vivaio Giacomo Riva, ha ottenuto una bella vittoria per 4 a 2 contro la Sisport, con due successi di Riva, su Guerrisi e Colotti e due di Hana Hamad su Girardello e Guerrisi. Al palo sono rimasti sia il capitano Federico Villa, battuto da Girardello, sia Gabriele Carisio, fermato da Colotti.

La formazione del TT Biella - Unipol Renaldo ha incrociato le racchette con la formazione più titolata del Valledora Alpignano. Sei a zero l’esito di un match veramente a senso unico con un solo set perso per strada. Con due punti a testa, il capitano Andrea Manicotto, Roberto Fazzari e Traian Muscalu si sono imposti agli alpignanesi Ceciliato, Ferrero e Diaconu. La classifica vede appaiate in testa la squadra del TT Biella - Unipol Renaldo. Prima dello scontro al vertice, in calendario all’ultima giornata, a incontrare gli eporediesi saranno però i portacolori del TT Biella - Barbera Auto Barbera Auto, a cui, in formazione tipo, potrebbe addirittura riuscire lo sgambetto.

Classifica: Tt. Biella - Unipol Renaldo,20; Asdtt Ivrea,20; Valledora Alpignano Lions,11; Tt Pontdonnas,11; Tt. Biella - Barbera Auto,8; Coumba Freide,7; Valledora Alpignano Next,7; Sisport A,4.

Serie D3 – Girone B.

Nel campionato di serie D3, la squadra dei giovanissimi del TT Biella - Reale Mutua Pelle & Bagolin, ha ottenuto una bella vittoria, nel campionato di D3, in quel di Aosta, imponendosi ai padroni di casa del Coumba Freide con il punteggio di 5 a 1. Ancora una volta è Davide Ronsisvalle sugli scudi con due vittorie su Danchasaz (9/-7/14/-7/11) e su Giglio; un punto a testa per gli altri: Daniele Mialnesi e Jacopo Siciliano su Fiou e Lorenzo Piemontese, in quattro set, su Danchasaz. I biellese, sempree validamente seguiti da Giberto Ciramatori, sono ora saldamente posizionati al secondo posto alle spalle del Santhià.

Classifica: Santhia,15; Tt. Biella - Reale Mutua Pelle & Bagolin,13; Asd Splendor - Mb Line,11; Coumba Freide,10; Asdtt Ivrea A,9; Sisport C,5; Enjoy Young,3.