"Amore e rispetto", a Salussola il cuore dei volontari contro la violenza sulle donne FOTO

A Salussola un gesto semplice ma dal forte valore simbolico torna a richiamare l’attenzione su un tema che non può e non deve essere dimenticato: la lotta contro la violenza sulle donne.

Nei giorni scorsi, grazie all’impegno di volontari anonimi, è stata sistemata e valorizzata la panchina rossa inaugurata lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un intervento curato nei dettagli, che ha visto anche la revisione del cuore simbolico che in precedenza era di dimensioni più piccole, ora ripensato per renderlo ancora più visibile e significativo. "Amore" e "Rispetto" le parole che spiccano sul grande cuore rosso.

Inoltre, proprio in questi giorni, la panchina è stata completata con il posizionamento del leggio, elemento che arricchisce il messaggio e invita i cittadini a fermarsi, leggere e riflettere. Un segno concreto di memoria e consapevolezza, collocato in uno spazio pubblico affinché diventi patrimonio condiviso della comunità.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il sindaco Manuela Chioda: “Ringrazio i volontari che si sono prestati a questa opera e sono da stimolo per la cittadinanza attiva e la condivisione delle idee con il Comune”.