CRONACA | 24 febbraio 2026, 11:20

Cossato, i ladri tornano al Cissabo: rubati cellulare e denaro

Indagano i Carabinieri, a Brusnengo tentato furto andato a vuoto.

Cossato, i ladri tornano al Cissabo: rubati cellulare e denaro (foto di repertorio)

La sede del Cissabo, a Cossato, torna nel mirino dei ladri. Il furto è avvenuto verosimilmente lo scorso weekend: stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato un porta secondaria e, una volta all'interno della struttura, avrebbero rubato denaro contante (circa mille euro) e un telefono cellulare.

Sono in corso i dovuti accertamenti, affidati ai militari dell'Arma, per dare un volto ai malfattori. Già la scorsa settimana gli stessi locali erano stati “visitati”: in quel caso, erano state sottratte due auto di servizio, assieme a del materiale tecnologico.

Invece, nella giornata di ieri, 23 febbraio, a Brusnengo, un residente avrebbe segnalato alle forze dell'ordine il danneggiamento della propria rete perimetrale del giardino di casa, affacciata ad una zona boschiva. Si sospetta che possa trattarsi di un tentativo di furto andato a vuoto.

