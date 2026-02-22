Cossato: donna a terra in stato di ebrezza, in soccorso le forze dell'ordine

È stata soccorsa nella giornata di ieri, sabato 21 febbraio, una donna trovata a terra in evidente stato di ebbrezza, bisognosa di assistenza.

L’intervento è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione di Bioglio, allertati a seguito di una segnalazione. La donna, priva di documenti al momento dell’identificazione, avrebbe riferito di aver avuto una lite con il compagno.

Trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie, è stato successivamente appurato che si tratta di una donna dell'86 residente fuori provincia e priva di fissa dimora.

Sull’accaduto sono in corso ulteriori verifiche, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza.