Lessona, runner investito in via IV Novembre: coinvolti due mezzi, giovane soccorso dal 118 FOTO

Sono degli ultimi minuti le immagini dello scontro avvenuto a Lessona, in via IV Novembre che ha coinvolto un runner, un'auto e un furgoncino. Secondo le prime informazioni un ragazzo che percorreva la via di corsa ha attraversato di colpo senza accorgersi di due veicoli che sopraggiungevano da entrambi i sensi di marcia. Il conducente di uno dei mezzi, nonostante il disperato tentativo di schivare il podista, non è riuscito ad evitare il peggio: ha investito il ragazzo ed è entrato in collisione frontale col secondo mezzo.

Il ragazzo è rimasto ferito ed è in stato di shock, ora alle cure del 118. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri che a seguito dei rilievi chiariranno la dinamica e l'eventuale attribuzione di responsabilità.