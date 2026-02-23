Auto si ribalta sulla SP400 e finisce dentro la rotonda FOTO

Sembra proprio che sia rimasta incolume la persona alla guida che, nella mattinata di oggi, 23 febbraio, è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo. Il fatto è avvenuto nella rotonda della SP 400, tra i comuni di Occhieppo Inferiore e Ponderano, a due passi dagli imbocchi per i paesi di Mongrando, Borriana e Cerrione.

Dalle prime ricostruzioni, un'auto si è completamente ribaltata all'interno della rotatoria per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, con la stabilizzazione dello stesso e la gestione dei rischi legati a perdite di liquidi infiammabili, assieme ai militari dell'Arma, impegnati nella raccolta dei rilievi che accerteranno l'esatta dinamica dell'accaduto, oltre a gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso al conducente, cosciente e rimasto all'esterno dell'abitacolo.